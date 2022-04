Uporabnik povprečno prevozi od dva do deset kilometrov

V prispevku preberite:

Avant2Go je bil prvi sistem souporabe električnih avtomobilov pri nas, delovati je začel leta 2016 in se postopoma povečeval, danes je z naskokom največji. Aktivnost je bila, jasno, precej manjša po izbruhu epidemije koronavirusa, nato se je ob odpiranju gospodarstva znova povečala. Zaradi razmer v zadnjih dveh letih pričakujejo izpolnitev načrta o številu izposoj v zaključenem petem letu s polletnim zamikom. Že nekaj časa poleg Ljubljane delujejo v večini večjih slovenskih mest, po Dubrovniku in Zagrebu na Hrvaškem pa imajo nove širitvene načrte. Katere modele imajo v floti in katerih največ? Koliko prevozijo njihovi uporabniki in če bo kdaj mogoče njihove avtomobile pustiti kjerkoli?