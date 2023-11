V duhu digitalizacije in hibridnega pogona

V nadaljevanju preberite:

Nedavno je v Milanu potekal 80. mednarodni salon motociklov in spremljajoče industrije, ki je predstavil novosti za prihodnjo motoristično sezono in pokazal, kakšen je trend v tem segmentu človeške mobilnosti in moto turizma. Za industrijo je, globalno gledano, malce boljše poslovno leto. Prihodnost je zdaj popolnoma digitalna, kot da se vidi, da z njo prihaja tudi drugačna generacija motoristov, ki se brez čelade in pametnega telefona sploh ne usede za krmilo motocikla. Ste morda med njimi?