Več brazilskega pridiha zunaj kot znotraj

Tudi pri Volkswagnu trdijo, da križancev ni nikoli dovolj, zato so v Evropo pripeljali še model taigo z drugega konca sveta. Preizkusili smo litrskega bencinarja, ki dobro opravi z vsemi izzivi, vsekakor pa bi njegovi snovalci lahko imeli več navdiha pri oblikovanju notranjosti. Avtomobilski proizvajalci imajo po svetu še precej drugih modelov, ki jih pri nas sploh ne poznamo. Navadno gre za drugačna imena ali izvedenke, prilagojene lokalnim potrebam, čeprav so to avtomobili, ki so jih v osnovi naredili v Evropi. Taigo je zato poseben, ker je opravil obratno pot. Najprej so pri Volkswagnu v Braziliji naredili model nivus, zdaj pa so ga prilagodili za Evropo in ga preimenovali v taiga.Tako imamo pri nas novega križanca. Taigo je s 4,27 metra dolžine za 14 centimetrov daljši od T-crossa in za štiri krajši od T-roca. Je kot nekakšen polo, le da je dvignjen v športnega terenca, malo pa spominja tudi na T-crossa, a je gotovo lepši zaradi izrazito spuščene strehe proti zadku in svetlobnega pasu na prtljažnih vratih. No, potem vstopimo v kabino, kje je bolj dolgočasno.