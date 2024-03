Volkswagen T-Cross: mestni avtomobilski adut

Kaj več bi si od prijatelja na štirih kolesih lahko želeli?

Novega T-Crossa ne bo težko prepoznati, saj ga krasijo izrazite linije, ki jasno odražajo njegov ekspresivni značaj. Volkswagen je zapisal, da gre za SUV-dizajn, čemur lahko le prikimamo – T-Cross je urbani križanec in že na prvi pogled tudi SUV-različica (športno-urbano vozilo) modela Polo. Kar je dobra popotnica, saj z njim dobimo okretno mestno vozilo z več bombončki, kot so večje udobje v vožnji, višje sedenje in boljša preglednost, večji prtljažnik pa še vsak robnik na parkirišču ne bo grozil spodnjim delom avtomobila.

Če boste ob nakupu poleg vedno in povsod prepričljivih matričnih LED-žarometov IQ.Light doplačali še za t. i. eleganten svetlobni pas, ki povezuje sprednja žarometa in zadnje luči s Volkswagnovim znakom (kar priporočamo), boste zagotovo opaženi že v mraku, kaj šele ponoči. V notranjosti pa pri izvedbah Style in R-Line hipno očara ambientna osvetlitev, s katero dobi T-Cross izrazito individualno noto. Brez skrbi, tudi pri nižjih paketih opreme jo lahko doplačate. A to še ni vse! Iz zunanjih ogledal se na tla ob vozilu projicira svetlobna grafika in osvetli predel za vstopanje v vozilo. Pravi frajer … Posebej v drzni in nezgrešljivi grozdno rumeni barvi.

T-Cross je urbani križanec in že na prvi pogled tudi SUV-različica (športno-urbano vozilo) modela Polo. FOTO: Volkswagen

Lep in pameten

Novi T-Cross pa ni le lep, je tudi pameten in še kar je pridevnikov iz nadnaslova. Pameten danes pomeni digitaliziran in povezan. Digitalna instrumentna plošča Digital Cockpit Pro z diagonalo zaslona 26 cm (10 palcev) lahko prikaže »sto in eno informacijo«, za piko na i pa lahko prikaze povsem prilagodite svojim individualnim željam. Če sodite med mlajše voznike ali pa ljudi, ki morajo biti stalno »na tekočem«, potem si novega T-Crossa omislite s paketom VW Connect Plus, ki prinaša številne pametne storitve. Tu je tudi pametna navigacija, ki vas obvešča o aktualni prometni situaciji in spremembah na izbrani poti oziroma opozarja na ovire v prometu. Inteligentno spletno izračunavanje poti omogoča, da se prilagodljivo odzivate na spremenjene razmere in tako vedno vozite po optimalni poti ter ne padate v zastoje. Tudi infozabavni sistem v vozilu se pohvali z letnico 2024, kar pomeni, da podpira pretočne avdio- in videovsebine. Pa še internetno dostopno točko v avtomobilu boste lahko uporabljali za brskanje po spletu s kar do 8 napravami. Frajersko.

Vanj lahko zložimo med 385 in 455 volumenskih litrov prtljage oziroma še precej več, če podremo naslone zadnjih sedežev. FOTO: Volkswagen

Prostoren, prilagodljiv in praktičen

T-Cross je tudi nadvse praktičen avto. Kljub razmeroma skromnim zunanjim meram (dolg je 413 cm) je v njem obilo prostora. Tudi na zadnji klopi, saj je ta vzdolžno pomična (do 14 cm), kar pomeni, da lahko potniki na njej izbirajo med več prostora za kolena ali pa večjim prtljažnikom. Vanj lahko zložimo med 385 in 455 volumenskih litrov prtljage oziroma še precej več, če podremo naslone zadnjih sedežev. Še več, s T-Crossom lahko prevažamo tudi do 2,4 metra dolge predmete! A to še ni vse – prilagodljivo prtljažno dno lahko preprosto, z eno roko prilagodimo svojim potrebam. Uporabimo ga lahko kot ravno odlagalno površino, ki olajša natovarjanje večjih in težjih predmetov, ali pa ga v celoti odstranimo in tako izkoristimo prav vsak kotiček, hkrati pa je poskrbljeno za red. Za dodatno praktičnost je poskrbljeno s številnimi različnimi predali in žepi, držalom za pijačo in predalom za mobilnik v sredinski konzoli.

Katerega izbrati

Že osnovni T-Cross z opremo Life je dobro založen in je z akcijsko ceno od 21.527 evrov odličen nakup. Posebej zato, ker ima že vgrajeno vrsto varnostnih elementov in vozniških pomagal, kot sta nadzor prometa Front Assist z mestno funkcijo zaviranja v sili in zaznavanjem pešcev ter sistem za zaznavanje utrujenosti. V praksi se T-Cross vozi udobno kot večji avtomobili, pri čemer pa ohranja okretnost malčka. Pri nekaterih paketih opreme vozniku celo pomaga voziti po začrtanem voznem pasu (asistenca za ohranjanje smeri Lane Assist).

FOTO: Volkswagen

Naša izbira bi bil T-Cross v izvedbi 4ALL ali Style, saj barvne kombinacije in ambientalna osvetlitev poženejo kri po žilah, avtomobil pa ponuja veliko udobja. Zelo dostopna oprema 4ALL tako doda še kamero za vzvratno vožnjo, senzor za dež, samodejno odklepanje in zaklepanje vozila ter zatemnjena zadnja stekla. Za najbolj popoprani različici Style in R-Line, ki sta opremljeni z zmogljivejšimi motorji in samodejnim menjalnikom DSG, ki poskrbi, da je T-Cross prava poezija v vožnji, pa bo že treba seči nekoliko globlje v denarnico.

Vas je novi mestni frajer očaral? Brž si naklikajte svojega!

FOTO: Volkswagen

Naročnik oglasne vsebine je Porsche Slovenija