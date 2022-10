Vrh ponudbe male japonske znamke

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Ponudba japonske znamke Mazda v smislu števila modelov nikoli ni bila zelo velika, kar sicer niti ni nujno slabo. Tako kot konkurenca žal zadnja leta tudi oni stavijo največ na športne terence. Več let največji CX-5 se je sicer lani umaknil, zdaj ga nekako nadomešča še malce konkretnejši CX-60. Uvodoma je predstavljen kot priključni bencinski hibrid. Prihodnje leto bo nared tudi z novim vrstnim šestvaljnim dizelskim in bencinskim motorjem.

CX-60 že na prvi pogled s svojo podobo kaže, da je to zajeten avtomobil, saj je še kar všečen, a tako eleganten kot manjši CX-30 še zdaleč ne. V notranjosti mu pač tega ne gre oporekati, nasprotno, znotraj tako kot v dosedanjih modelih prevladujeta visoka kakovost in premijski občutek. Dolg je 4,74 metra in v kabini kar prostoren, kar pa se bolj kaže v poudarjeni širini, manj pa v prostoru za noge, ki ni zadaj nekaj izjemnega. Prtljažnik v osnovi sprejme 570 litrov, prostornina pa se podvoji s podrtjem zadnje klopi, ki je koristno deljiva v razmerju 40/20/40.

Notranjost je že kar prestižna, prostornost pa prej solidna kot izjemna. FOTO: Gašper Boncelj

CX-60 kot priključni hibrid ima za pogon kombinacijo štirivaljnega 2,5-litrskega bencinskega motorja in električnega motorja za skupno moč kar 241 kW (327 KM). Bencinski motor je postavljen vzdolžno, povsem nov je osemstopenjski samodejni menjalnik. Pogon je štirikolesni, s poudarkom na zadnjem pogonu. Samo na elektriko je ob bateriji z zmogljivostjo 7,7 kWh po navedbah tovarne mogoče prevoziti do 60 kilometrov, seveda v praksi verjetno nekaj manj. Ko baterija nima več dovolj energije le za električni pogon, avtomobil naprej deluje kot hibrid. Po prvih vtisih ne gre za neki ekspres, ga je pa mogoče kljub zajetni masi, ki znaša več kot dve toni, voziti relativno varčno. Se pa zajetnost čuti, to ni tista »mala« mazda, ki jo skozi volan tako zelo čutiš.

CX-60 je dolg 4,74 metra, sodi med večje športne terence. FOTO: Gašper Boncelj

Pozneje prideta na trg še 2,2-litrski bencinski in 3,3-litrski dizelski vrstni šestvaljnik (ta najprej, februarja 2023), slednji z zatrjevano dokaj nizko porabo. Trdijo namreč, da bo za petino bolj varčen kot poprejšnji dizelski štirivaljnik in da bo brez težav zadostil bodočemu okoljskemu emisijskemu standardu evro 7, ko bo ta začel veljati. Bo pa s tema dvema motorjema na voljo na štirikolesni ali le na zadnji pogon.

Mazda je eno redkih podjetij, ki je pripravilo nov dizelski motor. V modelu CX-60 bo na voljo februarja prihodnje leto. FOTO: Mazda

Cene so tudi že znane in so kar konkretno visoke, kot pravijo, se želijo meriti z modeli, kot so toyota RAV4, BMW X3 ali volvo XC 60. Za Mazdinega priključno-hibridnega novinca je treba plačati vsaj dobrih 54 tisočakov, najbolj opremljen pa velja 65 tisoč evrov. Letos bi prodali 20 primerkov, v polnem prodajnem letu 2023 pa računajo na 70 kupcev, takrat že polovico za dizelsko izvedbo, ki bo tudi za nekaj tisočakov cenejša.