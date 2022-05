Vse dražje surovine za baterije

V članku preberite:

Prodaja električnih avtomobilov je v svetovnem pogledu lani dosegla res veliko rast, tudi letos je bilo v prvih mesecih tako. A vsaj kratkoročno je po oceni mednarodne agencije za energijo (IEA) ena največjih ovir za njihovo nadaljnjo uveljavitev višanje cen surovin, ki jih proizvajalci potrebujejo za baterije električnih vozil.

Kot v študiji o električnih avtomobilih (Global Electric Vehicle Outlook 2022) ugotavlja agencija, so bile maja letos cene litija kot surovine najmanj sedemkrat višje kot v začetku lanskega leta, močno so se dvignile tudi cene niklja in kobalta. Položaj je poslabšal še napad Rusije na Ukrajino, saj sicer iz Rusije pride petina dobav niklja, primernega za baterije.

Če bi cene omenjenih surovin ostale na tej ravni in se vsi drugi dejavniki ne bi spremenili, bi se lahko končna cena baterijskih sklopov povečala za 15 odstotkov, kar bi pomenilo spremembo dolgoletnega trenda zniževanja te cene.