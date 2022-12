X1 na novo, serija 3 po prenovi

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Slovenski zastopnik BMW je konec novembra predstavil dva za naš trg pomembna modela. Nova, že tretja generacija X1 bo na voljo z motorji z notranjim zgorevanjem in v popolnoma električno gnani izvedenki iX1. Delno prenovo pa je doživel morda njihov najbolj tradicionalni model, serija 3, tako v limuzinski kot karavanski izvedbi.

Najprej o X1. Novinec je zrasel v vse smeri, v dolžino meri 4,5 metra, 5 centimetrov več kot doslej, za 2 centimetra je daljša medosna razdalja (2,96 metra). Tako je prostora za potnike več kot pri predhodniku, kar občutimo, ko vstopimo v avtomobil. Večji je tudi prtljažnik, zdaj meri 540 litrov, ko zložimo zadnjo klop, ki je deljiva v praktičnem razmerju 40: 20: 40, pa 1600 litrov.

Pred voznikom je po novem velik ukrivljen zaslon, ki združuje digitalno instrumentno ploščo in zaslon infozabavnega sistema, na katerem upravljamo večino funkcij. Gumbov in stikal je v novem X1 samo še za vzorec. Predvsem se nam zdi velika škoda, da so odstranili zelo praktičen upravljalnik idrive, ki je v beemvejih poskrbel za zelo intuitivno upravljanje. Menimo, da sta tovrstno zmanjševanje števila klasičnih stikal in čezmerna digitalizacija prej korak nazaj kot naprej.

Armaturna plošča je zelo digitalizirana, celo preveč.

Avtomobil lahko opremimo s celo vrsto asistenčnih sistemov, tudi tistim, ki podpira ustvarjanje reševalnega pasu na avtocesti. Zanimiva digitalna rešitev je tako imenovani digital key plus, ki omogoča enostavno pošiljanje digitalnih ključev družini in prijateljem na pametni telefon.

Motorna paleta vključuje vstopni bencinski trivaljnik sdrive18i s pogonom na sprednji kolesni par in s 100 kW največje moči. Zanj bomo odšteli najmanj 40.500 evrov. Sledita bencinski trivaljnik sdrive20i s 125 kW in bencinski štirivaljnik xdrive23i s štirikolesnim pogonom in 160 kW moči. Oba imata vgrajeno 48-voltno blago hibridno tehnologijo. Dizelske barve zastopajo začetni 110-kilovatni štirivaljnik s sprednjim pogonom sdrive18d (od 41.950 evrov) in zmogljivejša štirivaljnika s štirikolesnim pogonom in 48-voltno blago hibridno tehnologijo, ki razvijeta 120 (xdrive20d) oziroma 155 kW moči (xdrive23d).

X1 bo na izbiro z najrazličnejšimi vrstami pogona, kot iX1 tudi povsem na elektriko. Foto Blaž Kondža

Močneje elektrificirane motorje zastopata štirikolesno gnana priključna hibrida xdrive25e in xdrive30e s 188 oziroma 240 kW sistemske moči. Električni doseg je po obljubah tovarne okoli 90 kilometrov. Za šibkejšega bomo odšteli od 46.250 evrov. Tudi popolnoma električni iX1 ima štirikolesni pogon. Največja moč je 230 kW, uradni doseg pa od 414 do 440 kilometrov. Cena se začne pri nekaj manj kot 54 tisočakih.

Druga novost je prenovljena serija 3 v obeh izvedenkah, kot limuzina in karavanski touring. Pri zunanjosti najbolj izstopajo na novo oblikovana sprednji in zadnji odbijač ter ledvički. Osvežen je tudi svetlobni podpis dnevnih luči. Večja sprememba je v notranjosti vozila, kjer je pred voznikom prav tako velik ukrivljen zaslon, programsko podporo pa zagotavlja hišni operacijski sistem 8. Manj je klasičnih stikal, predvsem tistih praktičnih za uravnavanje klimatske naprave ni več, kar pomeni še več upravljanja prek zaslona, kar pa ni najbolj intuitivno početje. K sreči so pri trojki ohranili upravljalnik idrive.

Serijo 3 so na zunaj nekoliko prenovili, tako kot doslej je lahko limuzina ali karavan (na fotografiji).

BMW serije 3 je odslej serijsko opremljen z osemstopenjskim samodejnim menjalnikom. Pod motornim pokrovom najdemo tako bencinske kot dizelske motorje. Seveda ne manjka niti priključni hibrid. Vstopnica v limuzinski svet BMW 3 stane 42.050 evrov, karavan je ne glede na motorno različico 1700 evrov dražji. Za ta denar dobimo bencinski trivaljnik z močjo 115 kW in pogonom na zadnji kolesni par. Tu sta še dva bencinarja, s 125 in 180 kW moči, ki sta na voljo tudi kot štirikolesno gnani xdrive. Na dizelski strani izbiramo med 110, 140 in 195 kW moči – močnejša motorja sta na voljo s pogonom xdrive. Priključna hibrida zmoreta sistemsko moč 150 oziroma 215 kilovatov, zadnji tudi s štirikolesnim pogonom.

V seriji 3 so na srečo ohranili vrtljivo kolesce za potovanje po izbirnikih. Fotografije Blaž Kondža

Češnja na torti sta izvedenki M: dizelska iz trilitrskega šestvaljnika iztisne 250 kW največje moči in 700 Nm navora in stane od 71.000 evrov, bencinska pa 275 kW največje moči za skoraj enako ceno. Jasno, tudi tu je agregat trilitrski vrstni šestvaljnik. Izvedenki M imata serijsko štirikolesni pogon in sta na izbiro kot limuzina ali karavan.