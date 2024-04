Ustvarjena, da traja

V nadaljevanju preberite:

Kmalu za tem, ko se je začela posvečati igri, so jo kritiki opazili in posebej pohvalili v Brazgotincu ob Alu Pacinu. Prejemnica zlatega globusa, večkratna nominiranka za oskarja in poročena mama odraslih otrok med drugim velja za najbolj prepričljivo Catwoman v zgodovini franšize Batman. Ena najbolj ikoničnih in najlepših igralk Hollywooda bo 29. aprila dopolnila 66 let, a pred kamero še vedno žari kot mladenka. Filmski kritik David Caballero je lani zapisal: »Pfeifferjeva dvigne vsak film, v katerem se pojavi …«