Za enodnevne registracije lahko podamo le oceno

Statistike marsikdo ne mara, vendar brez nje ne gre, tudi pri avtomobilih ne. Ta doživlja spremembe in dobiva zanimive podkategorije. V njej bi si želeli še marsikaj, a kot pravi Tomaž Toplak iz družbe Ardi Int., ki vse to pripravlja za sekcijo prodajalcev osebnih motornih vozil, so pri tem ovire.

Segmenti, tržni razredi se pri avtomobilih sčasoma spreminjajo. So zaradi tega v statistiki za vas kakšne težave?

Segmenti se spreminjajo vseskozi zaradi različnih dejavnikov, na primer zaradi novih modelov vozil, novih vrst pogona in podobno. Pred časom so bili to enoprostorski avtomobili, v zadnjem času križanci (cross SUV) in pa hibridni in električni pogon. Segmente oziroma tržne razrede sproti prilagajamo. Žal pa tega ne morem reči za vir naših podatkovnih baz. Baze podatkov se polnijo ob tehničnem pregledu vozila, kjer pa ne označujejo novih vrst pogona, tako da imamo s tem nekaj težav, recimo, kako pravilno razbrati iz modela vozila in drugih podatkov, ki so na voljo, za kakšno vrsto pogona gre.

Športni terenci so ​na primer zdaj potegnjeni že v kupejevsko izvedbo. Kaj je merilo, da namenite nekemu karoserijskemu tipu novo (pod)kategorijo?

Pri umestitvi v pravilen segment nam pomaga predvsem pregled, kam model uvršča proizvajalec in kako je vozilo statistično razvrščeno v drugih državah.

Boste morali nekatere, ki jih je po različnih razredih že zelo malo, na primer enoprostorce, združiti v eno kategorijo?

Da, zelo verjetno.

Tomaž Toplak, Ardi Int. FOTO: osebni arhiv

Že vrsto let je znano, da nekaj deset odstotkov na novo registriranih avtomobilov čez nekaj dni izvozijo, gre za tako imenovane enodnevne registracije. Bi bilo to mogoče urediti v statistiki, da jih ne bi bilo oziroma da bi hitro videli realne številke?

Enodnevne registracije se še vedno pojavljajo. Vendar če hočemo spremljati prodajo v Sloveniji, bi po mojem mnenju vsako tako vozilo šteli kot prodano. Žal po podatkih, ki so nam na voljo, ni mogoče spremljati, kam gre vozilo po prodaji in kaj se z njim dogaja (tudi menjave lastništva, trg rabljenih vozil, uvoz vozil iz tujine). Za te vrednosti lahko podamo le oceno.

Ali po drugi strani, da bi videli, kdo izvaža in koliko?

Žal, pri sedanjih bazah podatkov to ni izvedljivo. Kot rečeno, lahko samo ocenimo.

Odobravamo segmentacijo po pogonih. Sam mislim, da si blagi hibridi pač ne zaslužijo posebne kategorije, niti nimajo bistveno manjše porabe, poleg tega je ta rešitev pri bencinskih motorjih že zelo pogosta.

Tudi sam menim, da bomo tako imenovane mehke hibride v kratkem nehali posebej voditi. Oznaka je bila zanimiva na začetku, ko se je ta vrsta pogona šele pojavila. Zdaj pa skorajda ni več novega vozila, ki je ne bi imel.

Najbrž je to le pobožna želja, pa vseeno, ali bi bilo mogoče v statistiki dobiti tudi realizirane cene prodanih avtomobilov?

Sam bi si želel statistiko razširiti z marsičim. Bomo videli, kaj bo na to rekel trg in ali je kdo pripravljen za tovrstne razširitve tudi plačati.

Zanimivi so podatki o uvoženih rabljenih avtomobilih, še posebej razmerje do novih, ki je čedalje bolj v prid prvih. Kaj menite o tem pojavu?

Področje spremljanja prodaje rabljenih vozil je precej neurejeno, delno zaradi varstva osebnih podatkov, delno zaradi pomanjkanja podatkov. Predlagal sem že nekatere prijeme, kako bi vseeno te podatke lahko spremljali, pa žal od države še ni bilo pozitivnega odgovora.

Bi bilo mogoče imeti v statistiki tudi podatek, kako so bili avtomobili kupljeni, na takšen ali drugačen kredit, lizing, z gotovino?

Žal ne. Statistiko lahko naredimo le na podlagi podatkov, ki so sicer v prometnem dovoljenju – brez podatkov o lastniku, seveda.

Vidimo, da je v poskusni verziji statističnih podatkov tudi barva vozila. Kdaj bo ta po svoje zanimiv podatek na voljo?

Zanimiv predlog. Bomo razmislili, ali bi še to vključili v kakšen pregled.

Vodite tudi statistiko voznega parka. Kateri podatek o približno dveh milijonih avtomobilov je po vašem najpomembnejši ali najbolj zanimiv?

Iz statistike voznega parka lahko ugotovimo, koliko na novo prodanih vozil ni več v Sloveniji.

Kdo so odjemalci statističnih podatkov o prodanih avtomobilih, le avtomobilski prodajalci ali še kdo drug?

Poleg prodajalcev vozil še nekateri prodajalci rezervnih delov in nekatere agencije, ki raziskujejo tržne razmere.