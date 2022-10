Za narekovanje trendov moraš stopiti iz cone udobja

V nadaljevanju preberite:

Večkrat smo na teh straneh že pisali, da je industrija vozil za prosti čas v stalnem zagonu in dosega dobre prodajne številke. Med njimi je veliko, celo vedno večje povpraševanje po avtodomih, ki jim v panogi pravijo vani, gre za tako imenovane predelane kombije. Na tem področju se vse bolj uveljavlja slovenjgraško podjetje Robeta. V zadnjem času izstopa po prestižnem izdelku, ki so ga pripravili v sodelovanju z nekdanjim dirkačem formule ena Ralfom Schumacherjem. Najprej so predvidevali, da bo šlo za omejeno serijo, zdaj razmišljajo, da jih bodo izdelali 50 na leto, sicer pa ima družba, ki deluje od leta 2010, velike načrte o širitvi. Naš sogovornik je bil Primož Kotnik, solastnik in izvršni direktor Robete.