Začeli so leta 1973, zdaj so pri petih milijonih

Revoz ima kar dolgo zgodovino avtomobilske proizvodnje. Seveda je to že nekaj časa Renaultova tovarna, iz katere so vselej prihajali manjši avtomobili. Pred dnevi je proizvodnja dosegla znamko 5 milijonov, med različnimi modeli predvsem znamke Renault in enkrat tudi znamke Smart pa je bil količinsko najbolj uspešen renault clio, posebej tisti druge generacije. Takrat je tudi tovarna delovala na najvišjih obratih. Zdaj ni ravno tako, a prihodnost prinaša na novomeške trakove povsem novega twinga in morda še kaj.