Zagonski krči mlade zvezde

Če se je še pred časom zdelo, da zagonska podjetja na področju mobilnosti čaka manj trnova pot, kot jo ima za sabo danes slavna Tesla, se zdaj potrjuje, da imajo prav tako precej porodnih težav. Pa čeprav sklepajo vsaj na pogled odmevne posle. Tu mislimo na ameriško družbo Rivian, nekakšno Antiteslo, ki so jo borzni vlagatelji nedolgo nazaj kovali v zvezde, zdaj pa jo spuščajo proti tlom.

Rivian je ameriško podjetje, ki je po dolgih pripravah lani začelo proizvajati električna vozila, konkretno poltovornjak R1T, športni terenec R1S in zdaj že tudi dostavno vozilo EDV. Prva dva sta namenjena splošni publiki, posebej pa izstopa R1T kot velik poltovornjak oziroma tip vozila, ki je Američanom od nekdaj najbolj všeč in so ga s klasičnim pogonom tudi največ kupovali. R1T je požel veliko odobravanja, zlasti avtomobilski mediji so ga precej hvalili, denimo Top Gear in Car & Driver, z njim naj bi se zapeljal tudi šef Appla Tim Cook, karkoli že to zadnje pomeni. Vozilo tekmuje s Fordovim F-150 lightningom, morda tudi z GMC hummerjem, medtem ko Teslin model cybertruck, ki je sicer oblikovan bolj futuristično, šele mora priti na trg.