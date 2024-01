Zanimivosti iz Las Vegasa

Razstava sodobne elektronike, ki je vsako leto na začetku januarja v Las Vegasu, prinaša kopico novosti z različnih področjih, nas pa so tudi tokrat zanimale tiste, ki so jih predstavili avtomobilski proizvajalci.

Hyundai je na razstavi govoril o različnih temah, vendar je na fotografijah iz Las Vegasa najbolj izstopal orjaški bager, ki so ga napovedali kot enega od izdelkov naslednje generacije gradbenih strojev. Koncept z imenom future xite naj bi nakazoval prihodnjo avtomatizirano tehniko na tem področju. Bager nima kabine, ima pa tipala in sistem kamer, ki zaznavajo okoliške ovire in zmanjšajo možnost nesreče, ko stroj deluje sam. S štirimi gosenicami naj bi se zmogel tudi strmo vzpenjati. Podobni tematiki so se posvečali že na lanski jesenski razstavi v Tokiu, kjer so imeli poseben paviljon s transportnimi rešitvami ob naravnih nesrečah in tam predstavljali velike humanoidne robote, drone in leteča vozila. Tak izdelek je imel v Las Vegasu tudi Hyundai, gre za drugi tovrsten koncept »letečega avtomobila«, v katerem se lahko peljejo štirje.

Kia PV5 je koncept kombija iz prihodnje električne družine tovrstnih vozil korejske znamke. FOTO: Steve Marcus/Reuters

Kia, drugo podjetje koncerna, je predstavljala prihodnjo posebno družino električnih vozil, ki se zdijo zamišljena za organiziran prevoz ljudi ali tovora; gre za tri različno velike koncepte, PV1, PV5 in PV7, pripravljene na novi osnovi, ki ji angleško pravijo platform beyond vehicle. Omogočala naj bi veliko prilagodljivost notranjosti za najrazličnejše potrebe. Ta električna vozila naj bi bila tudi nadvse okretna. Zanje namerava Kia urediti posebno tovarno v Južni Koreji, delovati naj bi začela leta 2025. Najprej naj bi šel v proizvodnjo srednje veliki izdelek, kot ga nakazuje koncept PV5, zanimiv naj bi bil za prevoze na poziv, taksije in podobno. Menda se dogovarjajo za sodelovanje s podjetjem Uber. To je sicer podoben dogovor sklenilo že z angleškim proizvajalcem Arrival, ki pa ima velike zagonske težave. Podoben izdelek je že pred leti pripravilo tudi zagonsko podjetje Canoo, ki je lani po dolgih pripravah in več odlogih le začelo s proizvodnjo.

Hondin koncept deluje futuristično, vendar naj bi bila nova generacija njihovih električnih avtomobilov že kmalu nared. FOTO: Steve Marcus/Reuters

Honda velja za enega tistih proizvajalcev, ki v električno mobilnost niso vstopili ravno z največjo hitrostjo. Kot razumemo, je tokratna predstavitev dveh študij predvsem napoved močnejšega vstopa na to področje. Študija 0 series deluje precej futuristično, toda po pisanju Autocara ima Honda prvi novi električni izdelek že 90-odstotno pripravljen, predstavili naj bi ga prihodnje leto. Baterija bo predvidoma lažja in z večjo energijsko gostoto, kot jo poznamo danes, omogočala naj bi tudi zelo hitro polnjenje.

Armaturna plošča bodočega golfa GTI, verjetno tudi običajne izvedbe FOTO: Volkswagen

Prejšnji teden smo pisali, da bo Volkswagen letos prenovil osmo generacijo golfa. V Las Vegasu so pokazali armaturno ploščo prihodnje izvedbe​ GTI. Napovedali so, da bo v glasovno asistenco integriran avtomatski klepetalnik chatgpt, ki temelji na umetni inteligenci, a se nam zdi bolj zanimivo, da so na volanski obroč namesto drsnikov vrnili nekdanje tipke, na armaturni plošči pa uporabili sredinski večfunkcijski zaslon, zelo podoben tistemu v električnem ID.7.