Zaradi zamud pri novih se dražijo rabljeni

V prispevku preberite:

Med zdravstveno krizo se je posebno v Evropi, pa tudi drugod, že lani okrepilo povpraševanje po rabljenih avtomobilih. Dobave novih se letos zaradi pomanjkanja polprevodnikov odmikajo, cene tudi višajo. Ljudem ne pomagajo kaj dosti velike napovedi o električni prihodnosti in iščejo rabljene avtomobile. Vse več je (spletnih) ponudnikov prodaje tovrstnih izdelkov, vsi so prepričani, da je njihova ponudba najboljša, pojavljajo se tudi nove oblike prodaje, kot so dražbe. Kateri tipi avtomobilov in pogonov so najbolj zanimivi? Katere znamke so najbolj zanimive za uvoz iz tujine?