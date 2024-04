Žarometi in radarski pokrovi z Letališke ceste

V prispevku preberite:

Če sedete v kakega od sodobnih avtomobilov, sploh ni nobena posebnost, da ta sveti z izdelkom ali da ima na nosu radarski emblem, ki je bil izdelan na Letališki cesti v Ljubljani – v tovarni Hella Saturnus Slovenija. Zanimalo nas je, kaj vse tam izdelujejo

Saturnus je bil vselej znan po takšnih ali drugačnih svetilih za avtomobile. Njihove stranke so danes najrazličnejša dobro znana imena iz avtomobilskega sveta, pa naj gre za razširjene proizvajalce, kot so Peugeot, Nissan, Mazda, Renault, bolj prestižne tipa Mercedes in BMW ali celo zelo posebne, na primer Lamborghini in Maybach.

A ne izdelujejo le svetil, kaj vse pravzaprav pri njih nastaja? »Na leto lahko izdelamo 1,5 milijona žarometov, 3 milijone meglenk in dnevnih luči (na lokaciji v Kamniku, ki jo bodo do konca leta preselili v Ljubljano; op. p.) ter 6 milijonov radarskih pokrovov – radomov. Prav tako že tri leta razvijamo in izdelujemo tiskana vezja za naše žaromete, dobavljamo pa jih tudi drugim tovarnam iz koncerna,« nam za začetek razloži Marko Šverko, direktor proizvodnje.