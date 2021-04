Zastavonoša novosti, ki jih imajo danes vsi

Zazna prometno nesrečo



Predvsem nemška tekma

Mercedes razreda S je tisti avtomobil, ki večkrat pokaže številne novosti za celotno avtomobilsko industrijo. Skozi zgodovino so pri Mercedesu razvili celo vrsto varnostnih rešitev, največkrat jih predstavijo ravno v razredu S, ki tokrat prihaja k nam s sedmo generacijo.Razred S tokrat vozi v sedmi generaciji, seveda so bili najbolj prestižni mercedesi prisotni že prej, to oznako pa so prvič uporabili leta 1972, menda je okrajšava za Sonderklasse ali posebno serijo. Razred S je v svet te znamke vedno prvi prinašal najbolj napredne rešitve, ki so jih kasneje postopoma ali vsaj v neki obliki dobili manjši in ne tako zelo dragi Mercedesovi modeli.Pogosto so bile to tudi izboljšave, ki so se v industriji pojavile sploh prvič, tako je na primer razred S leta 1978 kot prvi proizvodni avtomobil dobil sistem proti blokiranju zavor (ABS), kar je zdaj že vrsto let obvezni standard vsakega avtomobila. Enako velja za elektronski sistem stabilnosti (ESC).Že prej, v petdesetih letih, so dodali zmečkljive cone, ki jih je razvil inženirgre pa za to, da se avtomobil spredaj in zadaj ob trku zmečka in naletno energijo absorbira. Prav tako so okrepili potniško kabino. Pred tem so bili avtomobili bistveno bolj togi, zato so bili potniki najlažji del vozila in jih je v prometni nesreči močno premetavalo.Čeprav so prilagodljiv tempomat razvili predvsem pri Mitsubishiju in kasneje nadgradili pri Toyoti, so strokovnjaki pri Mercedesu razvili tempomat, ki zmore avtomobil sam povsem ustaviti in potem tudi spet spelje.Podobno velja še za vrsto rešitev, denimo mehko zapiranje vrat, saj jih lahko zaprete precej na rahlo, potem pa jih avtomobil sam dokončno pritisne k sebi. Zanimiva je tudi rešitev z dvojno zasteklitvijo, s čimer zmanjšajo zunanji hrup, zato se lahko potniki v notranjosti lažje pogovarjajo.Naj omenimo še Mercedesov sistem, ki predvideva prometno nesrečo, zato tik pred trkom še dodatno zategne varnostne pasove, samodejno zapre okna, napihne stranske blazine pri sedežih in sedeže popravi v bolj nevtralen položaj. Vse zato, da je potnik pred trkom čim bolj zavarovan.Mercedes razreda S kot izdelek najvišjega, prestižnega razreda seveda ni množični izdelek, je pa v svojem segmentu dolgoletni vladar, tekmecev nima prav veliko. Potem ko so pri Mercedesu neuspešno oživljali znamko Maybach, je to ime zadnja leta najbolj prestižna izvedenka razreda S (maybach). Mercedes S je imel vselej poleg običajnih že zelo posebne izvedbe, kot sta zelo dolga različica pullman ali pa posebej varovana S guard.Pravzaprav se v tem delu trga igra predvsem nemška tekma, drugi so za poživitev. Francozi in Italijani so že dolgo nazaj opustili prizadevanja na tem področju, edine, ki še poskušajo, so azijske in ameriške znamke, pa še te predvsem doma in v ZDA.Mercedes razreda S je imel lani po vsem svetu 56 tisoč kupcev, zaradi epidemije pričakovano manj kot leto prej (72 tisoč). A kljub dejstvu, da je bil model v zadnjem letu dosedanje generacije, ga tekmeci niso prehiteli. Najbolj mu je sledil BMW serije 7 s 46 tisoč prodanimi primerki, padec je bil v tem primeru precej manjši (predlanskim 50 tisoč), na tretjem mestu je bil precej bolj zadaj Audijev zastavonoša audi A8, za katerega se je lani našlo 20 tisoč kupcev (leto prej 23 tisoč).Evropski tekmec je bil svojčas tudi jaguar XJ, ki pa zadnja leta ni dosegal dobrih številk, tako da so ga lani opustili, znamka bo v nekaj letih le še električna, ni gotovo, ali bodo še imeli veliko limuzino. Drugi modeli imajo globalno manj kupcev, v ZDA je pri podobno velikih admiralskih ladjah vrsto let priljubljen lexus LS (v Evropi veliko manj), poskuša se uveljaviti še korejski koncern Hyundai-Kia (genesis G90 in kia K900). Američani imajo tudi še velike cadillace in lincolne. Seveda imajo domače velike limuzine še kje po svetu, ampak za lokalne kupce.