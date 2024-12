Zelo koristen avtomobil, če redno polnite baterijo

V nadaljevanju preberite:

Priključni hibridi so posebna vrsta avtomobilov. Lahko so zelo koristni, če ima uporabnik možnost nočnega polnjenja, a brez tega je nesmiselno zapraviti toliko več denarja. Ford kuga je to potrdila v praksi. Gre za najmočnejšo različico prenovljene kuge. Pri Fordu so pod pokrovom povezali 2,5-litrski bencinski štirivaljnik in elektromotor, ki skupaj omogočata 243 konjskih moči (178 kW). Pogon ima samo na prednji kolesi, kar za športnega terenca ni ravno pohvalno, a je zato koristen brezstopenjski samodejni menjalnik.

Bistveno je polnjenje baterije.