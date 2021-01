Zmagovalec je škoda octavia

V finalu so se pomerili renault captur, peugeot 2008, škoda octavia, volkswagen golf in hyundai tucson. Foto Uros Modlic

Nastop Janeza Dovča. Foto Uros Modlic

Škoda octavia je finalni izbor začela z najboljšim izhodiščem, saj v predhodnem glasovanju dobila največ glasov. V končnem izboru medijev – Avto magazin, Motorevija AMZS, Dnevnik/Nedeljski dnevnik, Planet Siol.net, Val 202/Avtomobilnost, Večer, Evo Magazin, avtomobilski blog Komotar Minuta ter Delo/Slovenske novice – pa je na koncu zmagala dokaj tesno, z majhno prednostjo pred volkswagnom golfom. Na tretje mesto se je uvrstil peugeot 3008, ki je le malce prehitel četrtega hyundai tucsona, peti je bil renault captur.Skupno zmagovalko smo na prvo mesto postavili tudi v uredništvu Dela in Slovenskih novic, octavia pa je sicer tudi eden sedmih finalistov za evropski avto leta, katerega izbor bo znan marca.Škodin vselej najbolj uspešni model je s tokratno zmago nasledil lanskega prvaka renaulta clia, je pa to drugi uspeh za ta model in znamko, prvič so naslov osvojili 2014.Že 29. izbor za slovenski avto leti je v sklepni fazi potekal na Televiziji Slovenija, finalno oddajo je vodil David Urankar, popestriil so jo glasbeni nastopi Neishe, Sabine Cvilak in Janeza Dovča.Kot rečeno, se je v končnem zboru merilo pet finalistov, ki so se v prvem krogu v finale uvrstili na podlagi glasov bralcev, gledalcev in poslušalcev sodelujočih medijev. Ti so izbirali med skupno 18 modeli, vsi skupaj pa so z dopisnicami in po spletu do sredine decembra poslali več kot 25 tisoč glasov.Med temi so bile na finalni prireditvi izžrebani tudi nagrajenci. Prvo nagrado, vrednostno kartico za dobroimetje za nakup goriva pri Petrolu prejme Matija Simčič iz Dobrovega, druga nagrada, zimske pnevmatike znamke Goodyear, gre Romani Bizovičar iz Žirov, tretja - mesec dni preizkušanja novega fiata 500 hibrid, kar omogoča podjetje Avto Triglav, pa je pripadla Mateju Maroltu iz Velikih Lašč.