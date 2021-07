Zmerna poraba kuge z dvojnim srcem

V prispevku preberite:

Novi ford kuga se ni spremenil samo navzven, pač pa ponuja tudi osveženo izbiro pogonskih agregatov. Med na papirju zanimivejšimi je lahko priključni hibrid (PHEV), pri katerem pa je vendarle treba upoštevati dvoje: ob večji teži je njegova varčnost odvisna od načina uporabe in vožnje, v Sloveniji pa ne boste deležni nobenih subvencij ob nakupu.

Nova kuga je s 4,6 metra dolžine pridobila nekaj centimetrov, a glavna je vendarle oblikovna sprememba, ki je pri tem športnem terencu precej zmehčala linije in ga na videz pomanjšala. Pričakovano je kabina dovolj prostorna, celo na zadnji klopi bi se trije utegnili počutiti prav dobro, če v sredini sedeči nima predolgih nog. Tla so sicer ravna, a se tam v prostor za kolena zajeda sredinski predal. Prtljažnik je s 464 litri (slabih 40 litrov manj kot pri drugih kugah) še dovolj velik za ne pretirane potrebe, ima dvojno dno (tja smo shranili predvsem polnilne kable), prostornino pa je mogoče spreminjati tudi z vzdolžnim pomikom zadnje klopi. Bolj ali manj je neuporabno prekrivalo oziroma mreža nad prtljažnim prostorom, tako slabe rešitve že dolgo nisem videl.

V tokratnem testnem avtomobilu je seveda v ospredju pogon, sestavljen iz 2,5-litrskega bencinskega štirivaljnika in električnega motorja.