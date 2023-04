Zmes slogov in zapolnitev niše

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Na slovenski trg sta zapeljala dva nova citroëna, C4 X, ki je lahko bencinski ali dizelski, in povsem električen ë-C4 X, ki v enem ponujata udobje kompaktne štirivratne limuzine, robustnost in vsestransko uporabnost športnega terenca ter dinamiko kupejevsko izpeljanega zadka.

Novinca oziroma novinec, saj gre pri obeh za tako rekoč isto obliko karoserije, sta na eni strani bolj vsestranska nadgradnja običajnega C4, hkrati pa z dolžino natanko 4,6 metra, kar je 24 centimetrov več od C4, zapolnjujeta praznino do večjega C5 X. To je oblikovalcem notranjosti vozila ponujalo dovolj svobode, da so lahko ustvarili zračno in razmeroma prostorno potniško kabino, v kateri se štirje potniki brez težav odpeljejo tudi na daljše vožnje, hkrati pa je v zadku ostalo še dovolj prostora za prtljažni prostor z nekaj več kot 500 litri prostornine. Je pa škoda, da so mu namenili le običajen pokrov, zaradi katerega je odprtina razmeroma majhna, in ne dvižnih petih vrat.

C4 X zapolnjuje prostor med nekoliko manjšim C4 in večjim C5 X. FOTO: Gregor Pucelj

Čeprav sta C4 X in ë-C4 X vedno gnana le na sprednji kolesi, so duha terenske robustnosti poudarili predvsem z nekoliko večjo oddaljenostjo od tal, ki znaša 15,6 centimetra, ter z nekaj plastičnimi obrobami na kolesnih odprtinah in na boku vozila. Med prvimi kilometri smo se lahko prepričali, da jim je, podobno kot pri večjem C5 X, uspelo ohraniti tudi razmeroma mehko vozno udobje, za kar imajo na eni strani zaslugo sedeži in vzmetenje. Kot je v tem času že običaj, so ob dveh zaslonih upravljala kombinacija digitalnosti in analognosti, tako so nastavitvam klimatske naprave v vozilu namenili tri dobre stare gumbe … Na splošno pa lahko zapišem, da je notranjost, z armaturno ploščo na čelu, povzeta po C4, česar pri Citroënu ne skrivajo.

Armaturna plošča je nadgradnja tiste iz običajnega C4. Dobrodošle so odlagalne niše na sredinski konzoli in na vratih. FOTO: Gregor Pucelj

C4 X in ë-C4 X ponujata veliko najnovejše tehnike za pomoč vozniku in glede na opremsko izvedenko do 20 varnostnih asistenčnih sistemov. Prinašata tudi najnovejšo generacijo povezljivosti, in to z intuitivnim informacijsko-razvedrilnim vmesnikom, ki je bil premierno predstavljen že v C5 X. Za oddaljeno nadziranje in aktiviranje nekaterih funkcij (na primer ogrevanje kabine pri ë-C4 X) pa je na voljo aplikacija za pametne telefone, ki je, kot vsi drugi meniji v vozilu, v slovenskem jeziku.

Prostornost v drugi vrsti je v skladu z dolžino vozila. FOTO: Gregor Pucelj

Kot rečeno, so na voljo tri motorne možnosti oziroma pogonski sistemi. Najprej sta to dva trivaljna turbobencinca z močjo 75 kW in 97 kW. Druga možnost je dizel s prav tako 97 kW največje moči (ročni menjalnik je na voljo le pri šibkejšem bencincu), tretja pa povsem električni ë-C4 X z največjo močjo 100 kW in takojšnjim navorom 269 Nm. Po voznem ciklu WLTP ima doseg do 360 kilometrov, kar omogoča baterija z zmogljivostjo 50 kWh; najvišja hitrost je omejena na 150 km/h.

Vstopna cena za šibkejšega bencinca je 23.050 evrov, za dizelskega C4 X boste odšteli najmanj 27.800 evrov, za električnega ë-C4 X pa 38.400 evrov.