Zmes športnega terenca in kupeja

Renaultovo linijo megane poznamo. V preteklosti se je Renault s svojimi različnimi oblikovnimi podobami odlično prilagajal spreminjajočim se modnim trendom in se tudi s tem utrjeval na visokih prodajnih mestih. Ob klasični petvratni obliki in karavanu je megane že zgodaj ponudil tudi enoprostorsko družinsko obliko pa limuzino in kabriolet z mehko in potem zložljivo trdo streho ter seveda super športnika RS. Zdaj je tu še SUV kupe. Med vsemi naštetimi različicami je bilo v preteklosti vselej mogoče takoj, skoraj z zaprtimi očmi, vedeti, da vse nosijo enako DNK. V Renaultovem salonu je bil pogled na paleto različnih meganov vselej tak, kot je pogled na skupinsko sliko v družinskem albumu. Genetska oblikovna podoba je nezgrešljiva. Zdaj pa se je na družinski sliki pojavil tujec. Po tem, kako je videti, bi lahko bil hčerin fant, ki se očitno precej ukvarja s športom. Vsekakor se drži samozavestno, družina megane je z njim dobila močnega alfa samca.