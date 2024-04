Znanje za izdelavo električnih vozil že imajo

Renaultova zgodba v tovarni Revoz se očitno nadaljuje, saj naj bi v Novem mestu po navedbah Reutersa izdelovali tudi naslednjo generacijo twinga. Sodeč po fotografijah zelo spominja na prvo generacijo, njegova največja odlika pa naj bi bila majhna poraba električne energije – vsega 10 kilovatnih ur na 100 prevoženih kilometrov. Za trg bo nared čez dve leti.

Druga pomembna odlika bo cenovna dostopnost, saj naj bi električni twingo brez subvencij stal manj kot 20 tisočakov. V Revozu izdelujejo že sedanjo generacijo električnega twinga, cena osnovne različice je okoli 26.000 evrov, z bencinskim motorjem pa stane 14.300 evrov. Kot smo že poročali, bodo do nižje cene prišli z zniževanjem stroškov, predvsem zaradi cenejše strukture baterijskih celic, poleg tega bodo pri naslednji generaciji poenostavili celoten avtomobil, tako da bo imel manj sestavnih delov. Posledično bodo zmanjšali število dobaviteljev in proizvodne stroške. Podoba bodočega twinga bo po konceptu sodeč s sprednjimi okroglimi lučmi precej spominjala na prvega twinga, predstavljenega leta 1992, ki so ga v Franciji in Španiji izdelovali zelo dolgo. Drugega in še aktualnega tretjega je Renault dodelil Revozu.

Pri električnih avtomobilih Renault uporablja različne pristope. Po eni strani pošilja na trg povsem nove električne modele s tradicionalnimi imeni (megane, scenic in v prihodnje renault 5), a to ni nujno dobra rešitev, kajti če za model med kupci ni dovolj zanimanja, težko kar ustavijo proizvodnjo. Enako velja za twinga, toda njegova prednost je cenovna dostopnost, vsaj za trenutne razmere na trgu električnih avtomobilov, v prihodnje pa bo s tega vidika še privlačnejši, kar je Renaultov odgovor na vse številnejšo in poceni konkurenco iz Kitajske.

Drugačen pristop bodo po pisanju Autocara verjetno ubrali z naslednjo generacijo clia, ki ga trenutno prav tako proizvajajo v novomeškem Revozu (za evropski trg ga izdelujejo tudi v Turčiji). Če napovedi držijo, bo naslednji clio imel električni pogon, hkrati bo obdržal motor na notranje zgorevanje oziroma hibridno izvedbo. Tako bodo pri Renaultu zadovoljni, če bo kupce prepričal električni clio, če jih ne bo, pa bodo lahko še naprej več pozornosti namenjali različicam z motorjem na notranje zgorevanje.

Kot rečeno, v Revozu že znajo izdelovati električne avtomobile. Električnega twinga izdelujejo od leta 2020, že prej so od leta 2018 izdelovali električnega smarta forfour, ki ni več v prodaji.

Lani so v novomeški tovarni proizvedli okoli 60.000 avtomobilov (cliov in twingov), 9000 manj kot leto prej, vsekakor pa so te številke daleč od časov, ko so jih izdelali 200.000 na leto. Že dobro leto delajo samo v eni izmeni, kar pomeni, da naredijo 324 avtomobilov na dan. V zlatih časih so imeli dve ali celo tri izmene.