Zaradi cepljenja ujeti v zdravstveni kavelj

Pri slovenskem zdravstvu je že nekako samoumevno, da je treba počakati na obravnavo ali pač plačati. Pred dnevi se je zgodilo, da sem jokajočega otroka prepustila v tolažbo znanki, ker si nisem drznila niti za hip zamuditi obiska pri zobozdravniku, za katerega se mi je zdelo že to, da sem ga našla in se sploh lahko naročila, kot dobitek na loteriji, še zlasti ker je del javne mreže. Ko govorimo o stroških za zobno zdravje, je namreč družinski proračun usmerjen v varčevanje za zobni aparat, kajti sedmice bodo zrasle prej, kot bo minilo sedem let, ko bi prišel na vrsto otrok, takrat pri skoraj 16 letih, kar je starost, ko bi tega še lahko krila zdravstvena zavarovalnica.

V še en kavelj slovenskega zdravstva smo se ujeli pred časom, ko je bilo treba otroka naročiti na cepljenje proti klopnemu meningitisu, ki ga v tem tednu cepljenja posebej toplo priporočajo. In nam trka na vest zlasti v teh dneh, ko se je težko upreti lovu za divjimi šparglji, ki jih v gostem grmičevju in bodičevju in drugi izdatni podrasti kar mrgoli – ravno tako kot klopov.

Pisala sem na infekcijsko kliniko, odgovorili so, da ne cepijo mlajših od dvanajst let. Tudi cepilni center na Metelkovi sprejema samo odrasle. FOTO: Črt Piksi

V ambulanti osebne zdravnice so prošnjo hitro zavrnili: Zaradi trenutnih kadrovskih razmer vam termina ne moremo zagotoviti, poskusite v cepilni ambulanti na infekcijski kliniki. Pisala sem na infekcijsko kliniko, odgovorili so, da ne cepijo mlajših od dvanajst let. Tudi cepilni center na Metelkovi sprejema samo odrasle.

Še enkrat sem zagnala zdravstveni portal in znova pisala v ambulanto pediatrinje, iz katere so spet odgovorili, da je kadrovska stiska tolikšna, da ne zmorejo niti osnovnih stvari, zato nam datuma ne morejo dati. Pa sem pisala še na NIJZ, ambulanto za cepljenje in potovalne bolezni.

Res kmalu, po le dveh izmenjanih elektronskih poštah, smo dobili datum cepljenja. In dobronameren­ pripis: Naj spomnimo, da ima mlajši otrok glede na letnik rojstva možnost treh odmerkov v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, če jih še niste izkoristili. Vendar le pri osebnem zdravniku.