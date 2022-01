Pravijo, da Nostradamus za letos napoveduje kanibale, robote in vzpon kriptovalut. Seveda nas zanima, kako naj bi francoski astrolog sredi 16. stoletja poznal izume 21., poleg tega so nekateri jasnovidci že lani njegove zapise interpretirali kot napoved končanja človeške civilizacije.

Sodobni astrologi po gibanju Jupitra, planeta čudežev, sklepajo na bolj harmonično, ustvarjalno, duhovno in romantično leto, drugi po Marsu in Veneri na povečano razmišljanje – osebno in družbeno – o naših idejah in njihovem posredovanju drugim. Vse v redu, če ne bi bilo Merkurja z njegovimi retrogradnimi obdobji, kar menda pomeni večjo verjetnost neuresničenja načrtov. Astrološke napovedi bomo raje pustili drugim, ob začetku novega leta si poglejmo, kaj nam je prelomnega že nakazalo staro.

Avstralec Philip O'Keefe je kot prvi človek tvitnil sporočilo le z močjo svojih misli in z 62-letno žrtvijo kroničnega usihanja mišic smo lahko ponosni vsi ter še posebej kalifornijski ustvarjalci računalnika, ki mu je pomagal. Res še vedno trpimo zaradi pandemije, ki se je iz kitajskega Wuhana raznesla po svetu, ta država pa je vsaj obračunala z malarijo. Helikopter ameriške Nase je poletel nad pokrajino Marsa, kalifornijski znanstveniki so poskrbeli za prelome pri obvladovanju jedrske fuzije.

V laboratoriju v bližini Chicaga so z delcem, ki ne uboga zakonov štirih sil narave, odkrili znamenja pete. Googlovo raziskovanje umetne inteligence DeepMind se z razumevanjem strukture proteinov hitro približuje izboljšanju človekovega zdravja, CRISPR- tehnologija odkriva ključe genskih bolezni. Znanstveniki vsega sveta hitijo h gradnji kvantnih računalnikov, odpira se čas vesoljskega turizma, ameriška vesoljska agencija je s pomočjo evropske in kanadske v vesolje izstrelila gigantski Webbov teleskop.

Med prisluškovanjem vesolju se bomo morali navaditi prisluškovati tudi sebi in tu nam bo morda pomagal najznamenitejši znanstvenik vseh časov Albert Einstein s svojimi miselnimi eksperimenti. Lahko si naslikamo tudi svetlejše barve in boljše nas.