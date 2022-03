Borci za svobodo

Če smo prej poslušali o neučinkovitih ukrepih proti covidu, testiranju kot največji neumnosti, cepljenju z nepreverjenimi cepivi in lokdovnu, ki uničuje narod, zdaj isti ljudje, ki so govorili o »namernem rušenju človekovega imunskega sistema z maskami«, suvereno vstopajo na prizorišče vojne v Ukrajini. Odpirajo nam oči, kako nas politika in mediji izkoriščajo in lažejo, pa o ZDA, ki so financirale poskuse v ukrajinskih laboratorijih na živih ljudeh, spregi med Svetovno zdravstveno organizacijo in Svetovnim ekonomskim forumom. Če je bil covid še prej izmišljotina farmacije, je po novem izmišljena vojna, ki naj bi prikrila škandal s cepivi. Ali malo drugače: Tako kot si farmacevtska industrija ne želi zdravih ljudi, si vojaška ne želi miru. Ne se slepiti, pravijo, vse skupaj je dimna zavesa, folk mora dojeti resnico, zato so na sceni oni.

Tudi po svetu so opazili, da so tisti, ki so bili prej globoko vpleteni v spletne teorije covid zarote, po 24. februarju naredili spektakularen preobrat od virusa do vojne. Teorije zarote očitno niso omejene le na določen krog in čas, pač pa se lahko prekrivajo, dopolnjujejo, napihujejo, rojevajo se hibridi dezinformacij, aktivisti proti cepivom pa zdaj aktivno promovirajo geopolitične neresnice, denimo da je Nato sam sprožil rusko invazijo ali da je ukrajinska vojska napadla samo sebe.

Teorije zarote zahtevajo še več teorij zarot, je za Politico dejal Rudy Reichstadt, direktor francoskega spletnega mesta Conspiracy Watch. Ko se namreč zniža prag previdnosti, postane enostavneje skakati z ene laži na drugo. Drugi strokovnjaki pa opozarjajo, da so nekateri v tem odkrili svoje poslanstvo - borca ​​za svobodo - in bodo se mu kar čez noč odrekli. Čaka jih že novo delo: število aktivnih okužb že narašča.