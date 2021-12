Božični Nacho

Te dni se nasmejim do solz, ko gledam, kako kot plesalec v različnih ritmih nastopam v božični opravi. Atraktivno zasedbo sem poimenoval zelo preprosto – Trio Adijo, saj sta njena ustanovna člana še Andreja in Nacho. Medtem ko fantje padajo nanjo, si dekleta zagotovo lahko še najbolj jasno predstavljajo, da je najboljši v plesnih korakih tisti s španskim imenom.

Resda gre pri tem le za družinski in prijateljski šov v aplikaciji, toda Nacho predvsem s svojim smrtno resnim izrazom med lovljenjem najzapletenejših plesnih korakov žanje salve smeha. S tem nam je že vnaprej polepšal praznične dni, čeprav ne mine dan, da ne bi bil glavna tema vsaj na obveznem družinskem sestanku po jutranjem sprehodu.

Ja, Nacho je tisti, ki me vsaj trikrat na dan pelje naokrog na rahlo razgibavanje, klepet, krepitev socialnih stikov s sosedi ter izmenjavo izkušenj in mnenj z naključnimi mimoidočimi. Seveda o izključno pasjih temah. Kajpada ima Nacho poseben status, saj je bil med drugim dober prijatelj, pa čeprav tudi občasni provokator Bobija, ki nas je februarja zapustil po dolgih letih zvestobe in srčnega druženja.

Bobi je bil pasja mrcina v najboljšem pomenu besede, njegov naslednik pa kljub svoji majhnosti prav nič ne zaostaja za to titulo. Nacho je poseben dar narave, okvara živca ga je že od skotitve dodatno zaznamovala, saj ima težave z ravnotežjem.

Tako ga pri hoji zanaša kot ..., saj veste, koga, pri ovohavanju prijateljskih sporočil se pogosto postavi na sprednji nogi, med lulanjem se skoraj redno prekucne in odišavi še sebe, kolikor pa vem, je edini pes, ki z veliko potrebo opravi kar med hojo. Čudež narave, vam rečem. Zato pa je toliko bolj srčen in velik borec, ki ponosno čuva svoje človeške prijatelje in jim izvablja najiskrenejša čustva.

Če bi bil še otrok, bi si zelo močno želel, da bi pod božičnim drevesom našel Nacha.