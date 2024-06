Brati v tem malem jeziku

Zadnjič sem dobila klic hrvaškega pisatelja Roberta Perišića, s katerim smo se družili pred mnogimi leti, ko smo bili še mladi in divji in si nismo mogli misliti, kako se bodo odvrtele naše življenjske zgodbe. Perišić, ki se je podpisal pod uspešno tv-serijo Območje brez signala, posneto po njegovi knjigi, je zdaj poleg Jergovića eden najbolj vročih hrvaških literarnih izvoznih artiklov, literarna zvezda, katere romane med drugim hvali tudi Jonathan Franzen.

Poklical me je, ker je postal »selektor« za pisateljsko rezidenco na Malem Lošinju, kjer bodo najverjetneje gostili tudi Franzena, zdaj pa tam ustvarja bookerjev finalist David Szalay. V Montrealu rojeni pisatelj madžarskega rodu, ki je doštudiral na Oxfordu, je v romanu All That Man Is izpisal vse rane, dvome, negotovosti in iskanje smisla sodobnega moškega. Presenetilo me je, da je bil Szalay tako iskreno vesel, da je ob vseh svetovnih medijih dal intervju prav za slovenski časopis. Pred desetimi leti se je zaljubil v okolico Idrije in v Sočo, si kupil hiško in tam napisal ta roman, ki je bil leta 2016 v finalu za nagrado booker. Na tihem bi si želel, je rekel skoraj sramežljivo, da bi prav zato njegov roman našel pot do slovenskih bralcev. Pomislila sem, kakšno naključje, da si avtor, ki je preveden v številne jezike, ki ga berejo po vsej Evropi, želi samo eno: da bi njegov roman brali v tem malem jeziku, ki ga govori dva milijona ljudi.

Isti večer sem začela brati tudi Perišićev novi roman Brod za Issu in si dovolila, da so besede, kot veter iz drugih časov, vstopale vame, me vrnile v čas, ko je bil Jadran severno morje na robu sveta in se je rodil otok Vis. Pomislila sem, kako lepo bi bilo tudi ta roman brati v slovenščini in da je moja dolžnost, če le imam priložnost, da širim glas o dobrih knjigah. Ker kot je nekoč rekla prevajalka Mojca Medvešek: Ljubezen je enako deliti.