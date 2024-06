Čas nogometnega evropskega prvenstva je najbrž napačen za priznanje, da sodiš med ljudi, pri katerih ima ta najpomembnejša postranska stvar na svetu, kakor ji pregovorno rečejo, res postransko vlogo. Osnovna informiranost je nujna po službeni dolžnosti, a tudi če pristanem za zaslonom, ko je pomembna tekma, se vedno znova zavem, da je, medtem ko drugi govorijo o izvrstnih priložnostih, slabih podajah in napačnih sodniških odločitvah, moja pozornost pri postranskih zadevah, kot so frizure nogometašev, barve njihovih dresov ali paleta čustev, ki se kaže na obrazih navijačev, ko je priložnost izgubljena ali njihovo moštvo dobi gol.

A zdaj res niso dnevi, ko bi lahko bil nogomet postranska stvar. Zasloni, s katerih seva zelena barva, so povsod, in še tako velikega brezbrižneža prebudijo iz dremeža. Nedeljsko popoldne je bil tak dan. Ob otroškem igrišču pri enem od ljubljanskih stanovanjskih naselij ni bilo zaznati posebnega vznemirjenja, dan se je mirno prevešal v večer. Nenadoma so se zaslišali glasovi. Nekaj staršev je takoj pogledalo v telefone, nekateri so se delali, da ni nič, najbrž v upanju, da si bodo lahko v časovnem zamiku v miru ogledali tekmo.

Vendar tokrat informacijska izoliranost ni bila mogoča. Nekaj sto metrov in nekaj deset minut pozneje se je spet zaslišalo kričanje. Ugibanje so takoj prekinili glasovi, ki so se zaslišali iz stanovanjskega bloka: Slovenija, Slovenija! Če se je porodilo še kakšno vprašanje, se je le nekaj korakov naprej skozi drugo okno zaslišalo: Erik Janža! Erik Janža!

Vse to vznemirjenje je tudi pri otrocih prebudilo spoznanje, da se bodo naslednji dan sošolci pogovarjali samo o tem. Nujno si je bilo treba ogledati vsaj del tekme. Pridružili smo se torej večini in poskušali nadoknaditi zamujeno. Toda kmalu se je pokazalo, da je slaba nogometna vzgoja pustila sledi. Ko smo pogledali posnetek gola Erika Janže in opazovali, kako se je spretno podrsal po zeleni površini, se je zaslišalo: »Le kateri reveži perejo te bele drese?!«