Maj je mesec ljubezni pa tudi mesec intenzivnega učenja. Ciljna ravnina. V športu včasih prav ta odloči, kdo bo zavzel vrh Olimpa, obupati 200 metrov pred ciljem je precej nespametno.

Večina staršev se zaveda, da je maj skrajni čas za reševanje na videz izgubljenih bitk. Tako učiteljica na govorilnih urah posluša, da njihov sonček zagotovo zna za pet, čeprav mu več kot tri še nikoli ni dala.

Otroci in mladi vsa ta kot gore visoka pričakovanja zagotovo občutijo. Če kdaj, potem si maja ne smeš privoščiti manj kot pet na vseh ocenjevanjih, ki se vrstijo dan za dnem, pa blesteti je treba v glasbeni šoli, nobenega treninga ne smeš izpustiti, ker je vrhunec sezone. Vsak teden so nastopi, tekme in vse, kar je treba pokazati, ker med letom očitno ni dovolj dni …

Ali gredo starši, sploh če imajo več kot enega otroka, po napornem delu vsakič z radostjo na roditeljske sestanke, tekme in nastope? Ko ob koncu šolskega leta nimaš niti enega prostega popoldneva in vikenda, bi najraje videl, da tvoj otrok ne bi nikoli več nikjer nastopal. Če je že staršem težko, ali lahko otrokom očitamo, da se jim preprosto nič in nikamor ne ljubi?

Zdrava pamet in ščepec humorja sta vedno rešitev. Plakati, podpisani Loesje, so imeli vedno odgovor. Glede šole, denimo: »Naj šola ne bo na poti dobri izobrazbi.« In eden za otroke: »Si mar tudi ti vzrok, da učitelji ne marajo svojega dela?« Ko boste v prihodnjih tednih odločali o končnih izletih vaših otrok, pa se spomnite na ta plakat: »Šolska ekskurzija – kamorkoli, samo da ni poučno.«

Seveda je konec šolskega leta pomemben. A včasih se je treba le prepustiti. Kot avstralski hitrostni drsalec Steven Bradbury, ki je olimpijsko zlato osvojil, ker so vsi ostali padli, on pa je vztrajal do konca. Življenje je tek na dolge proge, maj pa ima 31 dni. In pride tudi drugo leto.