Peti avgust je dan, ko se Hrvaška spominja »kraljice svojih vojaških zmag«, to je dvainosemdeseturne operacije Nevihta, ki je potekala na 630 kilometrov dolgi fronti s samooklicano Republiko Srbsko krajino. Na ta dan se sosedje raznežijo nad domovino, veterani ... Tako je bilo tudi letos, čeprav je od zmagovite Nevihte minilo že 27 let.

In ravno v tem najbolj občutljivem obdobju se je oglasila druga - srbska stran. Miloš Vučević, župan največjega mesta v Vojvodini Novega Sada, ni izbiral, zadal je udarec zmagovalcem in poraženim. Rekel je, da »nikoli ne bo razumel Srbov, ki so na dopustu v Istri, Dalmaciji in na otokih« in navrgel, da sicer nikogar ne obsoja. Nakar se je za TV Pink, medij, ki je blizu srbskemu predsedniku Vučiću, še dodatno razgovoril, rekoč, naj ljudje letujejo, kjer hočejo, njemu da je vseeno, da pa je vsekakor grdo in precej neprijetno biti na dan Nevihte Srb v Dalmaciji ali kje na dopustu na Jadranu na Hrvaškem. »Jutri bodo slavili,« je dejal na predvečer hrvaškega dneva zmage, »in rekli, da so zmagali tako, da so izgnali Srbe.« In kaj v tem primeru preostane Srbom na dopustu pri sosedih Hrvatih? Po Vučeviću edino to, da se gredo na ta dan za ves dan potapljat, da vzamejo veliko jeklenko kisika, se potopijo in se pretvarjajo, da se to ne dogaja in da so okrog njih res pošteni ljudje ...

Nakar se je oglasil župan istrske županije Boris Miletić in »kolego« Srba povabil, naj pride še on v Istro in se na lastne oči prepriča, zakaj ta številnim Vučevićevim rojakom predstavlja dom. In je naštel: ker je multikulturna, multietnična in ker jim je retorika v Vučevićevem slogu nesprejemljiva ...

Da mi je sesti pod borovce v osrčju lepe njihove, ali pod kakšen hrast v naročju Fruške gore, zajeti zrak s polnimi pljuči in verjeti, da le politikom ni jasno, kako je edina stvar, ki se nikoli ni pokoravala zakonu večine, človekova vest … Pod vodo ali nad njo.