Domišljija na polno zaigra. Drvi iz misli. Dežnik z Dalijevimi oblaki odpre. Dopušča. Dogodivščine izpod mehkih peres. Deželo, malone Alicinih, čudes. Difuzno svetlobo. Dioramo. Dlan na dlan je udarjena. Dopamin sproščen. Diktafon izklopljen. Desmondov Take five z radia doni. Decibeli duhovitih domislic izolirani. D-vitamin na odmerjenem soncu »zafila« nepotrebne reči. Dolgovi otožnega so odpisani. Dobro jutro, džezeri!

Dragoceni trenutki se zvrstijo. Družina zbrana na bordo sedalih iz pliša. Dolga miza odeta s ta boljšim prtom, zlato obrobljenim, čarobna je cela hiša. Dogodek leta. Dolce & Gabbana izstopajoča toaleta. Debata s pojedino načeta. Dobrote. Domača peka. Dunajci in cesarski praženec.

Datlji in demel tortice ter Mozartove kroglice. Dalije, damaščanske vrtnice in prižgane sveče sreče. Deblo iz nougata sline pocedi. Darežljivosti, igre, smeh in še več smeha. Do ušes in rožnatih dlesni. Dragoceni trenutki. Dnevna soba in mehkoba perzijske preproge. Dotiki nežnosti in pod belim omelom poljub. Dimnikar pozvoni, gumb na telovniku nekomu v kelih odfrči.

Dedek Mraz prihaja. Družba na ulici bučno raja. Dragulji in Božičkovi jelenčki vzletijo. Diamantne snežinke tihceno pristajajo. Draž trenutkov seže v noč. Dinamitska je praznična moč.

Deseti december. Dvatisočdvaindvajsetega leta. Dražba veselja začeta. Dramaturgija vzleta. Danes je naš dan. Dleto prijateljstva seka v čvrst parmezan. Dobra karma sega vse čez ocean. Dobronamerna nostalgija za trnek božičnega drevesca prime. Dvojine in ednine. Dirigent časa ne sprašuje. Daljnogled razbit. Dva tisoč triindvajset je na potezi … Damin gambit!