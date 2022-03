Dan Putinovih sanj

Bilo je zadnje dni v decembru leta 2018, ko si je 15-letni, hudo bolni Arslan, doma iz Baškirije, zaželel posneti reportažo o letalu, ki ga uporablja predsednik velike Ruske federacije. Gre za letalo, ki je ovito v največ skrivnosti v državi. Arslanu se je želja izpolnila. Predsednik mu je podaril »dan najlepših sanj«. Vsi mediji, ki kaj veljajo v Arslanovi širši in ožji domovini – ta je prislonjena ob južni Ural in velja za najbolj medovito deželo v Ruski federaciji -, so pisali o dečku in njegovem dobrotniku. Ki je bil sam Vladimir Putin. Ta je posadki svojega letala naročil, da sme Arslan posedeti v pilotski kabini. Hudo bolni fant pa je lahko z mamo vstopil celo v območje za pripravo posadke na polet. Tja, kamor slehernikom sicer ni dano vstopati.

Po ekskurziji je Arslan dobil še pomemben klic. Klical ga je predsednik … Ruski mediji niso pozabili zapisati, kako je slednji šele nekaj dni prej, v začetku decembra 2018, med obiskom foruma prostovoljcev, izvedel za projekt Sanjaj z menoj, kjer izpolnjujejo želje močno bolnih otrok tako, da vsak dobrotnik izbere eno ovojnico z otroškimi željami in jo uresniči. Ruski predsednik je v maniri velikega gospodarja pograbil vse ovojnice in osrečevanje se je začelo: Veronika si je lahko ogledala, kako snemajo filme, Artjom je doživel Sankt Peterburg iz zraka – s helikopterjem, Regina je smela intervjuvati vladarja …

Potem je prišel 24. februar 2022 in veliki dobrotnik je tudi sebi uresničil željo: v sosednjo deželo je poslal tanke, letala in rakete in začel sejati smrt med ukrajinskimi Arslani, Artjomi, Veronikami in Reginami. Petim hudo bolnim ruskim otrokom je sanje uresničil, milijonom ukrajinskih jih je uničil.

Razbil jim je domove, kot so doslej lahko videli le v filmih. Iz zraka si že tri tedne vsak dan znova »ogleduje« Kijev, Lvov, Mariupolj … Pobija jim očete.

Tudi jaz imam željo. Da bi Vladimirja Putina kateri od ruskih otrok vprašal: Kdaj? Kdaj je iz malega dobrotnika postal veliko svetovno zlo?