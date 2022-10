Joe Valencic, duša slovenstva na oni strani oceana. Suvereno lahko razpravlja o kranjskih klobasah – v Clevelandu sodeluje pri organizaciji festivala kranjske klobase.

Sogovorniku se prilagaja. Govori bodisi angleško bodisi slovensko. Črko R izgovarja z mehkobo, ki ni značilna za pod­alpski svet. In pripoveduje lahko o polki ali Bobu Dylanu. Ker njegov um išče skupne imenovalce, elemente slovenske etno glasbe najde tudi pri Bobu Dylanu.

Joe spada med tiste posebne goste, na katere človek rad naredi vtis. Ko je prišel do Dela, sva se sprehodila še dvesto metrov proti zahodu. Go west! Do ljubljanske džamije. Ker so bila potovanja zaradi pandemije lep čas otežena, se je Joe v Sloveniji mudil prvič po odprtju džamije.

In ker je džamija eden od redkih javnih prostorov, ki so bili postav­ljeni v zadnjih treh desetletjih, se mi je zdelo, da mora prijatelj iz Ohia videti novogradnjo. Lokal, ki leži pri parku muslimanskega kulturnega centra, je primeren za posedanje in razpredanje.

In sva razpredala. On o predavanjih, ki jih bo imel po Sloveniji, jaz o svojih načrtih. On o glasbi. Jaz o pisanju. Potem je beseda nanesla na časopise. Da zbiram časopise, ki so nastali pred šestimi desetletji, pred in po atentatu, ki se je pripetil v danes za Slovence drugem najpomembnejšem mestu v ZDA.

Pač, Cleveland zaradi slovenske skupnosti ostaja na prvem mestu. Dallas je zaradi Luke Dončića na drugem mestu. In v Dallasu je novembra 1963 atentator ustrelil predsednika Johna F. Kennedyja. Da bo ob obletnici atentata moj muzej tiska postavil posebno razstavo starih časopisov, sem zaupal prijatelju Joeju. Potem sem mu na telefonu ponosno razkazal del muzejske zbirke.

»Ampak tega pa nimaš,« se je nasmehnil in na mizo iz vrečke potegnil darilo, časnika Star Beacon in Plain Dealer, ki govori o pristanku na Luni.

Naslovnica Star Beacona je poročala – o atentatu na Johna F. Kennedyja.