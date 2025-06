Te dni eni trpijo in gulijo knjige, ker hočejo čim prej dozoreti. Tisti, ki smo že zdavnaj dozoreli, pa praznujemo. Nedavno smo sedeli na malo drugačni 60. obletnici mature prvih piranskih maturantov, kjer se je med dozoreleži vnela razprava, vredna kalibrov tipa Sokrat, Heraklit, Kant in podobnih.

Eni so se zaklinjali na geslo Sapere aude! (Drzni si vedeti), drugi na Per aspera ad astra! (Preko trnja do zvezd!). Prav nič ni zalegel moj poizkus diplomatske zgladitve našpičenih filozofinj, da gre za isto maksimo: Če hočeš biti drzen, moraš preko trnja, da sežeš do zvezd, tja pa ne prideš brez modrosti.

Že prva generacija gimnazijcev je pustila močno kadrovsko sled v slovenskem prostoru. FOTO: Jadran Rusjan

Glodali smo že prežvečene anekdote. Tudi tisto, kako je portoroški podjetnik Vladimir Polič postal piranski, slovenski japonolog Andrej Bekeš pa idrijski maturant. Na koprski gimnaziji, kjer je bil sredi šestdesetih ravnatelj Milan Marušič (oče znanih Marušičev), si je Portorožan Bekeš vtepel v glavo, da bo gimnazijo opravil v dveh letih.

Polič je sam izdelal prenosno radijsko zvezo in pred izpiti slušalke skril v ušesih za Andrejevimi dolgimi lasmi. Iz prazne učilnice mu je na daljavo skušal pomagati pri odgovorih, ko je v učilnico po naključju vstopil ravnatelj. Ogenj v strehi, seveda. Fantov niso nagradili. Poliča so za kazen prešolali na piransko, Bekeša na idrijsko gimnazijo.

Poličevi sošolci vedo, da se mu niti sanjalo ni o matematiki. Njegov sošolec in novinar Vitko Kogoj je o njem zapisal, da je živ dokaz, kako znanje matematike ni nujen pogoj za uspeh.

Pofeesor na Univerzi v Ljubljani, japonolog Andrej Bekeš z veleposlanico Ano Polak Petrič. FOTO: Twitter/veleposlaništvo

Andrej Bekeš je brez Vladimirjeve pomoči v dveh letih končal idrijsko gimnazijo. Kasneje je magistriral iz matematike na Japonskem in kot prvi Evropejec doktoriral iz japonščine ter predaval japonskim študentom. To sta samo dva portoroška veleuma (Slavoja Žižka, ki je gulil klopi portoroške osnovne šole, ne štejem).

Vprašajte se, ali se morda med 125 milijoni najde kak Japonec, ki je doktoriral iz slavistike in predava na ljubljanski Filozofski fakulteti. Ma, ne sežejo nam do kolen, Japonci! Po zaslugi takih nekdanjih maturantov - Andrejev in Vladimirjev.