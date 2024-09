France, ki je umrl na svoj rojstni dan

V osnovni šoli nisem imela posebnih težav s pomnjenjem podatkov, datumov in glavnih mest. Neizbrisno se mi je v spomin vtisnila letnica rojstva cerkljanskega pisatelja Franceta Bevka, in sicer zato, ker se je rodil in umrl 17. septembra. Spomnim se, da je bila ena mojih prvih otroških misli, kako žalostno je, da človek umre na svoj rojstni dan.

Kako bi lahko slutila, da mi bo desetletja kasneje za to povsem vseeno. Le otroška glava se lahko ubada s čim takšnim, kot je smola, da umreš ravno na dan, ko bi morali okrog tebe praznovati vsi, ki so veseli, da si.

O Francetu Bevku še danes veliko razmišljam, ker mi ga življenje v rednih odmerkih pošilja na pot. Bodisi z nečakom razpravljam, zakaj mora brati Pestrno, bodisi vsaj enkrat na mesec, ko je sezona Bevkovega bralnega kluba, uzrem na vabilu na srečanje njegovo debelušno postavo in košate brke.

Pred časom sem v Frančiškanskem samostanu Kostanjevica snemala prispevek o grobnici Burbonov, pa naju je s fotografom pater Niko Žvokelj nato popeljal še po Škrabčevi knjižnici. Zadišalo je po starih knjigah, ko je odprl vrata v krasno obnovljen hram učenosti.

Pogovarjali smo se o branju in klasikih in na moje vprašanje, katere rad vzame v roke, je pater najprej omenil Franceta Bevka. Odvrnila sem, da ga zaradi njegovega arhaičnega jezika danes težko berem, a sem kasneje pomislila, da se morda samo ne potrudim dovolj.

Da so besede, ki jih je uporabljal, drugačne od današnjih, mnoge pozabljene in prezrte, ker drugače niti ne more biti, da pa bi morala Bevka morda kljub temu – ali pa prav zato – kdaj znova vzeti v roke. Resda je jezik arhaičen, a so življenjske lekcije, ki jih naslavlja v svojih delih, nauki, ki jih izpostavlja, v današnjih časih spet nadvse aktualni. Kaj bolj aktualnega, kot sta Kaplan Martin Čedermac ali Umirajoči bog Triglav, bi v tem trenutku še lahko našli na (domačih) knjižnih policah?