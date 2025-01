Inflacija nam je ušla

Gotovo je tudi vam znan občutek toplote pri srcu in veselega pričakovanja, ko od daleč vidite poln nabiralnik pošte. Osem pisem, od tega jih je bilo sedem naslovljenih name. Niti ena kuverta ni bila popisana z roko, to je že slab znak, ki mu nemudoma sledi razočaranje ob pogledu na logotip pošiljatelja.

Spet se me niso spomnile oboževalke, ampak kot običajno le dobavitelji elektrike, vode, interneta, komunalnih storitev. No, vsaj s sodišča me še ne vabijo, kar tudi ni tako slabo.

Številke na položnicah so naravnost občudovanja vredne, človeku se ob pogledu nanje kar orosi oko. Zgolj decembrska položnica za elektriko je bila lepih 22 odstotkov višja od novembrske, na preostalih položnicah so spremembe manj dramatične, a nobena se ni pocenila.

Toda moj subjektivni občutek, da se je življenje močno podražilo, je očitno zelo pristranski. Uradni podatki statističnega urada (Surs) kažejo, da je stopnja inflacije od začetka novembra do konca lanskega decembra znašala le 0,4 odstotka, v celem lanskem letu pa je dosegla komaj 1,9 odstotka.

V zadnjih štiriindvajsetih letih, torej od začetka tega tisočletja, je po uradnih podatkih stopnja inflacije dosegla 113,9 odstotka.

Kaj, če smo se na življenje z inflacijo navadili, da nam je postala samoumevna in je niti ne opazimo več? Morda pa je gospa Inflacija odšla drugam, tako kot to ponavadi ženske rade storijo, ko dojamejo, da jih jemljemo za samoumevne. Upajmo le, da ni zapustila dežele, ker bi se ji zdelo tu predrago.

Kot so poročali naši kolegi s srbskega satiričnega spletnega portala Njuz, je gospa Inflacija v Srbiji doživela šok vsakič, ko je šla po nakupih. Upanje, da gre zgolj za trenutni trend, ki bo hitro minil, jo je kmalu zapustilo. Za rastoče cene so vsi krivili nesrečno gospo Inflacijo, zato se je začela počutiti nezaželeno in je ušla drugam.