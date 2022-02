Klic iz brloga

Prišel je tiho in zahrbtno, kot vse bolezni, a ni mogel zaigrati na karto grozečega presenečenja, ker sem bil pripravljen. V zadnjih dveh letih, ko je ves svet dobesedno zablokiral zaradi covida-19, sem predvsem užival ob prečudovitih prelomnicah, ki so nakazale, da bo tudi drugi polčas mojega življenja bogat, če le hočem zajeti vse tisto, kar se mi ponuja.

Novinarsko in uredniško delo je kljub tektonskim spremembam še vedno način življenja in posebno poklicno poslanstvo, ki ne trpi premora niti v najhujših razmerah. O kakršnikoli blokadi na mojem terenu torej ne duha ne sluha, zato sem z nasmeškom pospremil izid testa: »Ah, pa si le prišel na obisk. Dobrodošel! Pa poglejmo, kaj med drugim pomeni trikratno cepljenje.«

In sem preboleval nekakšno vrsto gripe. Izmenično občasno znojenje, mrazenje, za tri dni me je popadla še rahla utrujenost in to je to. Ko sem bolan, se obnašam kot ranjena žival. Zavlečem se v brlog in v tišini bijem boj.

Ko je začutil, da sem drugačen, me je kosmati prijatelj Nacho dva dni pridno lizal po rokah, česar sicer nikoli ne počne, razen ko gre za ostanke hrane. Ker zaupam znanosti, verjamem, da sem elegantno in na hitro opravil z nepovabljenim gostom zahvaljujoč cepivu, čeprav veliko dam na skrben odnos do lastnega telesa ob malodane vseh prilikah.

No, če izvzamemo vse redkejše pregrehe moškega v zrelih letih, ki najbolj uživa v športnih aktivnostih, nadgrajenih z obveznimi priboljški. Vso nevšečnost sem sprejel kot neizogibno izkušnjo, kot nujen krajši postanek, ki bo celo oplemenitil mojo qr-kodo s prebolevnostjo.

Jezi me le, da v dneh, ko Zavod RS za transfuzijsko medicino zaradi pomanjkanja skoraj vseh skupin krvi poziva ljudi, da darujejo življenjsko tekočino, ne morem pomagati. Bom že prišel na vrsto, ko opravim z okužbo, zdaj pa vam iz brloga kličem, da zavihajte rokave in stisnite pesti.