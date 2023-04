Številni prostori zaznamujejo naša življenja in se nam kot drobci spomina vračajo v misli. Med mojimi so knjižnice. Najprej majhna šolska, ki sem jo kot številni drugi šolarji hitro prerasla in me je učiteljica že kmalu poslala na vaško avtobusno postajo. Tam sem z bistveno večjim pričakovanjem kot sicer prevoz čakala potujočo knjižnico in z njo knjižničarje, ki smo jim obiskovalci z izborom knjig odstirali drobce svojih osebnosti.

Potem so prišle na vrsto velike, mestne knjižnice, iskanje po cobissu in borba za rezervacije, brez nepomembnih klepetov s knjižničarji in brez izgubljanja časa s potikanjem med policami. Knjižnica, kakršno sem poznala nekoč, je izginila iz mojega življenja – dokler prav takšne nisem odkrila sredi mesta.

FOTO: Jure Eržen

Knjižnica, ki po velikosti najbrž ne dosega niti kvadrature sodobnih dnevnih sob, zaradi domačnosti takoj vzbudi asociacijo na prostor, kjer vsak pozna tvoje ime, čeprav v nekoliko drugačnem pomenu. To je prostor, kjer pronicljiva knjižničarka nič ne vpraša, le tavajočo dušo, kot bi zaznala njena hrepenenja, usmeri k ravno pravi polici, denimo v kotiček s popotniškimi mojstrovinami, ki o krajih ne pripovedujejo s fakti in priporočili, temveč z metaforami, ki pod nos pripeljejo vonjave in v ušesa brenčanje na ulicah daljnih mest. Ali pa jo od police z romani v več delih, ki so že dolgo na seznamu čakajočih, z besedami »to boste brali med počitnicami« dobrodušno preusmeri k delu, ki se zdi tisti dan in ob spremstvu mladih bralcev bistveno bolj obvladljivo.

To je knjižnica, v kateri je prostora na policah že zdavnaj zmanjkalo, zato se kopičijo na mizah in dodanih stalažah, spet zložene tako, kot bi jih nekdo premeteno podtaknil bralkam in bralcem.

Kako pomembne osebnosti v naših življenjih so knjižničarke in knjižničarji, je pred dnevi spomnila ameriška revija Time. Prvič je namreč med sto najvplivnejših osebnosti uvrstila knjižničarko, Tracie D. Hall, tudi prvo temnopolto vodjo ameriške zveze knjižničarjev, ki je spomnila, da so prav te »palače za ljudi« braniki svobode govora in raznolikosti in s tem demokracije.