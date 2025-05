Konklave; moški spol, ednina

Ko bodo jutri v Sikstinsko kapelo zaprli 133 kardinalov, ki bodo izbirali in izbrali novega papeža, slovenski smrtniki pri tem seveda ne bomo imeli nobene besede. Razen ene – da bomo pravilno sklanjali besedo konklave. Ker nas rado zanese k množinski obliki – »v konklavah, iz konklav« – je treba takoj povedati, da gre za edninski samostalnik moškega spola (tako kot tudi pritiče dogodku). Sklanjamo: konklave, konklava, konklavu, konklave, konklavu, konklavom ... V dvojini in množini bi se tudi dalo, a je v resnici nepotrebno. Skratka, kardinali se bodo zbrali v konklavu, ko bodo rešili veliko uganko, pa bodo prišli iz konklava. Beseda izhaja iz latinščine, leta 1274 je papež Gregor X. določil, da je treba kardinale za prihodnje volitve papeža zakleniti v samoto s ključem »cum clave«, da kardinalov ne bi nič (z)motilo pri izbiri naslednika apostola Petra.

Konklave je podobna beseda kot finale ali faksimile, ki prav tako nista srednjega spola (torej napačno je reči, to je bilo zadnje finale ali beremo srednjeveško faksimile) in se tako kot konklave pri sklanjanju ne obnašata enako kot drugi samostalniki moškega spola, ki imajo v prvem sklonu ničto končnico (konj), v imenovalniku in tožilniku imajo namreč ti trije samostalniki končnico -e.

Skratka, konec konklava bo pomenil finale izbiranja papeža, ki ga bodo kardinali gotovo pospremili s kakim zanimivim faksimilom. Ampak tudi sam postopek je poln zanimivih zgodovinskih dejstev: najdaljši je trajal skoraj tri leta, natančneje 1006 dni, včasih so se namenoma izogibali hrani, ki bi lahko skrivala sporočila, raznim pitam in piščancem, izbrani papež ni bil vedno kardinal, pač pa samo škof (Urban VI. leta 1378), a zadnjih 600 let kardinali vedno izberejo enega izmed sebe, v povprečju je njihova volilna samota trajala tri dni.

Karkoli se bo že dogajalo pod Michelangelovimi freskami, napovedujejo napet konklave in ne napeto konklave, ki se bo kot vedno sklenil z belim dimom in oznanjenjem »Habemus papam«, imamo papeža. In potem bomo konklave za nedoločno število let spet pospravili v slovar.