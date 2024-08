Da se jajcem reče moda, sem izvedel v šoli. Ni mi bilo jasno, zakaj, saj je bila moda tista reč z oblačili iz revij in izložb. Da lahko ista beseda pomeni dve različni zadevi, je resnično super stvar, nad tem sem od nekdaj navdušen, hkrati pa so te dragocene besede plodna posteljica za novo šalo. Kar brenčijo od priložnosti. Ne da bi se zavedal, sem takrat pri uri naravoslovja stopil na pot iskanja popolne šale, ki bi združila modo in moda v en velik, huronski krohot. Pa ni in ni šlo. Poskušal sem najrazličnejše kombinacije, pa zaradi sklona nikoli ni štimalo.

Šele kasneje, veliko kasneje, ko so mi moda že zakuhala dva otroka, sem doživel preboj. Kot je tem stvarem v navadi, je prišel nenapovedano. Med pisanjem prispevka o modni reviji krznenih plaščev je zaigrala božanska lira in mi podarila popoln naslov: Kosmata moda. Kakšna sreča, brezhibnost in tudi olajšanje. Blaženo je bilo. Otresel sem se bremena, ki me je pestilo tri desetletja. Moj korak je postal lažji, narava si je odela živahnejše barve, ljudje so postali bolj nasmejani. Prepričan sem, da je povezavo med modo in modi odkrilo veliko ljudi, pa so lahko zadevo mirno vrgli čez ramo in nadaljevali življenje. Tako sem tudi prepričan, da je ogromno ljudi odkrilo povezavo med drugima dvema besedama, ki sta različni, a enaki, in sta nedavno prekinili mir in me začeli preganjati.

Kriv je Pogačar, ker je dobil tour. Najlažje pojasnim, če vam zaupam delovno verzijo novega projekta, ki se glasi: Če Pogačar dobi tur, pobarvajo krožišče, če ga dobim jaz, pa moram k zdravniku. Testiranja te beta verzije po uredništvu niso dosegla želenega odobravanja. Saj se ne slepim, tudi sam vem, da je pred mano še veliko etap. A slutim, da me na cilju čaka velika nagrada. Majica bo rumena in pikčasta hkrati. Več kot očitno je, da ta dva tura gravitirata drug k drugemu.