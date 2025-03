Kruha, iger in kulture

Vladarji vseh barv, oblik in prepričanj že tisočletja vladajo po reklu starega Rima kruha in iger. Narodu daš jesti ravno toliko, da ni (pre)več lačen, da bi se upiral, za dobro vago pa dodaš še igre. Rimljani so imeli radi tudi umetnost in v njej redno uživali, danes je dovolj šport in za umetniški vtis kakšne plesne točke v polčasu ali zgolj glasna glasba, o kateri se zdi, da moti srčni ritem. Ampak o okusih se ne razpravlja, kot pravi še en rek iz latinske zakladnice.

Da rek o kruhu in igrah deluje, lahko preverite vsak dan znova. V času, ko nam svet razpada pred očmi, ko bi morali spremljati vsak najmanjši korak slovenskih in tujih odločevalcev, na spletnih straneh največjih slovenskih medijev na prvi strani kraljuje šport. To ne pomeni, da mediji ne objavljajo drugih vsebin. Pomeni le, da so više postavljene novice, ki jih ljudje berejo in posledično klikajo. Glede na dokazljivo število klikov ljudje raje berejo o Luki Dončiću kot o stanovanjski politiki, kaj šele o situaciji na kakšnih bolj oddaljenih koncih sveta, da o kulturi in umetnosti sploh ne govorimo. To so postale tako obskurne vsebine, da prvih pet najbolj branih spletnih strani v naši državi, domnevno utemeljeni prav na kulturi, nima niti posebnega zavihka kultura.

Časi so kulturi in umetnosti izrazito nenaklonjeni. Kultura vzame čas in tudi nekaj napora. A kje piše, da ni mogoče oboje? Spomnimo se še starih Grkov – zdrav duh v zdravem telesu. Glavna in odgovorna urednica založbe VigeVageKnjige Anja Zag Golob je v upravičeni kritiki pomanjkanja kulturnih vsebin ta teden predlagala, da bo založba »za dobrobit nacije« športnikom podarila nekaj knjig in da so se o tem pripravljeni pogovarjati s katero koli športno organizacijo. To bi bila tudi izjemna tržna poteza. Če bi slikali Dončića ob branju knjige, bi ta verjetno še isti dan šla v ponatis. Pisatelj, prevajalec in komik Boštjan Gorenc je ob tem spomnil na košarkarja NBA Victorja Wembanyamo, ki to že počne. Bere pred vsako tekmo. Eppur si muove.*

* In vendar se vrti.