Lizalci vašega obraza

Star obraz, nov obraz, svež obraz, čist obraz. Pa zakaj si nobeden od kandidatov za čestitke ne upa uporabiti krilatice vaš obraz? Ko že tako slavijo skovanko, da so oni naš glas, glas ljudstva, glas neslišanih, glas šibkih, glas tistih, ki ne morejo prodreti. Pri analizi obrazov, ki so nameščeni v umazani garaži demokracije, a vseeno odsevajo samozavest zahvaljujoč vestnim davkoplačevalcem, nasedlim na večno istih sladkih obljubah, je glavno spoznanje, da gre za prevaro.

Ljudje smo jih na javnem razgovoru za službo izbrali in zaposlili, zdaj jih redno in pošteno preplačujemo, v zameno pa redno doživljamo nove prevare, manjše in večje. Vedno znova doživljamo celo vrsto razočaranj z redkimi žarki upanja, ki prodrejo skozi najbolj priljubljen artikel prodajalcev megle. Ta se vse gostejša dviga nad razbohotenim močvirjem praznih obljub, manipulacij, spletk, maščevalnosti, nečimrnosti in pohlepa kandidatov skrajno omejenih sposobnosti. Je obraz takšnih kandidatov vaš obraz?

Če tudi vi prisegate na to, da roka roko umije, obe pa obraz, potem vam prihaja tudi ob razprodaji vašega obraza, ki je odsev vaših misli, prepričanj in dejanj. Vaš obraz je torej zgolj embalaža v transportu človeških duš, s katerimi največji dobičkarji v javnem razgovoru za službo trgujejo v megalomanskih akcijah za lasten žep. Vaš obraz je na takšni lestvici vrednot uvrščen na prvo mesto v kategoriji prilizovanja. Lizalci brez vesti se požrešno slinijo po obrazih, ki jih dojemajo kot znamke zvestobe, tesno prilepljene za obdobje vsaj enega mandata igre, v kateri ni pravih zmagovalcev, je samo velika množica opeharjenih in manjšina brezobraznih egoistov, ki neuklonljivo verjamejo, da so središče vašega sveta, in o tem prepričujejo tudi vas.

Vam je zdaj jasno, zakaj si ne upajo niti v najhujših sanjah predstavljati, da so oni vaš obraz?