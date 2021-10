LP iz Avstralije

Zadnje dni, ko so mnogi Slovenci menda množično odpotovali na krompirjeve počitnice v Grčijo, Turčijo in Dubaj in je minister opozarjal, da epidemije še ni konec, čeprav se mnogi obnašajo tako, po slovenskih ulicah pa so spet potovali transparenti »proti cepilnemu terorju«, se je v avstralskem Melbournu končala stroga karantena, ki je trajala od začetka avgusta.

Avstralci so potrpežljivo in v solzah sreče pričakali odprtje. Najprej Sydney, za njim Canberra in zdaj Melbourne. Prestolnica zvezne države Viktorija praznuje novo svobodo v kavarnah, pubih, frizerskih salonih, knjižnicah, telovadnicah. Šestkrat oziroma skupno 262 dni so bili zaprti od 13. marca lani, kar je temu petmilijonskemu mestu nadelo titulo najbolj zaprte prestolnice na svetu.

A v Melbournu se veselijo nove svobode pod strogimi pogoji: na domove lahko pride na obisk do deset ljudi na dan, na prostem se jih lahko odslej druži po 15, maske so obvezne tako v zaprtih prostorih kot zunaj za vse, starejše od 12 let, za vstop na nekatera prizorišča je potrebno dokazilo o popolnem cepljenju. Bari in kavarne imajo lahko le po 20 cepljenih strank v zaprtih prostorih in 50 na prostem. Medicinska stroka vsem prebivalcem polaga na srce, naj se družijo na javnih mestih, kot sta park ali plaža, in ne, denimo, na domačem dvorišču, pa tudi – da se med seboj družijo in obiskujejo le cepljeni. Del trgovin z nenujnimi rečmi bodo odprli šele, ko bo precepljenih 80 odstotkov prebivalstva, za kar naj bi bilo potrebnih še nekaj tednov. Trenutno je precepljenih 70 odstotkov prebivalcev, starejših od 16 let.

Moja prijateljica že nekaj let živi v Melbournu. Te dni je imela okrogli jubilej. Pravzaprav se je prav na njen rojstni dan mesto odprlo. Povabila je 15 ljudi (kot je dovoljeno), zabavo je priredila v parku (kot je priporočeno) in naročila tri torte. Verjetno bo v kontrolo prišla policija, je rekla, »jih bomo malo pogostili«.

Mogoče se temu po novem reče: biti z malim zadovoljen.