Nagnjeni smetnjaki

Skoraj me je vrglo s sedeža na avtobusu, ko sem videl prvega. Neverjetno, je res? Pogledati je bilo treba še enkrat, potem pa še velikokrat. Res sem videl nagnjene smetnjake. Težko je bilo verjeti, a Ljubljana je na Linhartovi cesti, ki jo že dve leti prenavljajo, kar marsikoga spravlja v nejevoljo, dobila prve prave kolesarske smetnjake.

Ocenjevalci kakovosti javnega prostora se bodo morda malce zmrdovali, toda to je ponekod v tujini že stalna praksa. Kolesarski smetnjaki morajo biti nagnjeni v nasprotno smer od smeri kolesarjenja že zaradi fizikalnih zakonov. Večina kolesarjev ve, da je pokončne smetnjake med vožnjo težko zadeti. Odpadek ima namreč enako hitrost kot kolesar, in če kolesar izpusti odpadek nad smetnjakom, bo ta odletel čez smetnjak na tla.

Pešci, ki bi hoteli kaj odvreči v nove smetnjake, naj bodo pozorni na promet. FOTO: Borut Tavčar

Pri nagnjenih smetnjakih je ta težava precej manjša, saj je treba odpadek le izpustiti. Da je to res namen, so načrtovalci poudarili tako, da so smetnjaki nameščeni na levi strani kolesarskih stez, ki jih tudi ločujejo od površine za pešce. Zato ne bo odveč opozorilo pešcem, naj ne uporabljajo teh smetnjakov, ne da bi preverili promet po kolesarski stezi. Tega danes ne predstavljajo le kolesarji, temveč tudi vozniki skuterjev in skirojev.

Pri pokončnih smetnjakih, tudi če so odprti zgoraj, se je treba ustaviti. FOTO: Borut Tavčar

Prvi kolesarski smetnjaki so sicer postavljeni na ulici, kjer je zanje dovolj prostora. Tako razkošje, z drevoredom zaščitena širša kolesarska steza, ob širokem pločniku za pešce, ni mogoče povsod. A to je smer, v kateri se lahko najde precej več ljudi. Varne kolesarske poti so primerne tudi za starejše, ki se drugače ne spravijo na kolo.

Kolesarski smetnjaki so sicer le ena od želja kolesarjev, ki jo je očitno slišala tudi občina. Druga želja so širše in povezane kolesarske poti, najraje ločene od ceste, brez robnikov in v senci dreves. Še ena želja pa še dolgo ne bo uresničena. To so trikolesniki za starejše v sistemu souporabe koles.