Naš preljubi jezik

Devet vrhunskih slovenskih glasbenikov, ki igrajo v najboljših tujih orkestrih, je slovenskemu občinstvu polepšalo zadnje štiri večere. Proste dni v domovini so namenili domačemu občinstvu, potem pa odšli vsak na svoj konec Evrope. Igrat ljudem in z ljudmi, s katerimi delijo ljubezen do glasbe in njenega jezika.



Ko so igrali, je eden od njih v pavzah premikal ustnice in lahko si razbral: »Prva, druga, tretja …« Štel je. Lahko živiš v tujini ne vem koliko let, pa boš kljub temu štel v materinščini. Menda štejemo, molimo in preklinjamo v maternem jeziku. O preklinjanju za slovenščino sicer nisem prepričana, o štetju pa bo kar držalo.



V slovenščini šteje manj kot dva milijona ljudi. Po zadnjem klasičnem popisu prebivalstva leta 2002 – nikoli pozneje niso več spraševali ljudi po maternem jeziku – je bila po podatkih statističnega urada za 88 odstotkov prebivalcev naše države slovenščina materni jezik. Več kot 8 odstotkov prebivalcev je kot materinščino navedlo enega od jezikov narodov nekdanje Jugoslavije, skupno pa so v popisu pred skoraj 20 leti zaznali več kot 40 materinščin. Zdaj predvidevajo, da jih je več kot 50.



K temu dodajmo angleščino, ki je vsaj pri mladih zelo zastopana v pogovornem jeziku. Čeprav menda še ne štejejo v angleščini. Ko govorimo o molitvi in jeziku, ne moremo mimo pesmi Andreja Rozmana - Roze Jezik naš:



Jezik naš, ki si nam v mislih,

za vse na svetu daj nam svoje ime,

bodi še naprej naše kraljestvo

in nam daj, da mislimo po tvojih zakonih,

kakor na samem tako tudi javno.

Daj nam danes naše vsakdanje zgodbe

in odpusti nam naše napake,

kot jih tudi mi odpuščamo svojim sogovornikom,

in ne preženi nas v angleščino,

ampak nam omogoči čim več dobrega.



Včasih je tisto najboljše lahko tudi brez besed. Denimo glasba. Univerzalni jezik.

Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: