Nova in stara svoboda

Tudi drugič ni zbodlo nič bolj kot prvič, ko sem se že spraševala, ali mi je medicinska sestra sploh vbrizgala odmerek cepiva. Nekaj ur pozneje sem začutila »Pfizerjevo roko«, kot se šalijo Američani, in najbrž bo tako tudi zdaj. V ZDA, ki so v zameno za agresivno podporo najbolj inovativne farmacevtske industrije dobile dovolj cepiva za svoje prebivalstvo, so zdaj do takšne zaščite upravičeni že šestnajstletniki, vsem cepljenim pa je dovoljeno biti zunaj brez zaščitne maske.



Ne bomo več naročali hrane, čeprav smo bili hvaležni spletnim in drugim trgovinam, ki so nam to omogočale med pandemijo. Še vedno z maskami, a vendarle, se bomo lahko podali na dobre stare pohode po trgovinah, celo znameniti dr. Anthony Fauci računa na preobrat v nekaj tednih. V ZDA vsak dan cepijo tri milijone ljudi, 43 odstotkov jih je prejelo najmanj en odmerek, skoraj 30 odstotkov oba.



Politika se bo še naprej prepirala, kdo je najbolj zaslužen za razvoj cepiva, ter se spraševala, kako se je lahko covid-19 tako smrtonosno razširil po svetu, manj uspešni predeli na svetu bi se morali iskreno vprašati o vzrokih za slabše rezultate. Tudi cepljeni se bomo le počasi navajali na novo – staro – svobodo.



Cepilni center v nakupovalnem središču na virginijski obali reke Potomac, kjer mi je prijazna medicinska sestra podarila zaščito, je bil prej trgovina s pohištvom s tisoč prodajalnami po državi in Kanadi. Lani je šla v stečaj, prodajajo le še na spletu, neštete druge trgovine in lokale je doletela podobna usoda.



Na novo in staro svobodo se bomo spet navajali v zavedanju, kako hitro nam je lahko odvzeta. Tako rekoč z enega dneva na drugega nam je nevidni ubijalec do nespoznavnosti spremenil življenje, a smo tisti, ki to pišemo in beremo, vsaj preživeli. Svobodo moramo ohraniti v spomin na tiste, ki niso, in v podporo vsem, ki še okrevajo.

