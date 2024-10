Odkriti aleksandrijsko knjižnico

Sedim v baru LP, z dr. Janom Ciglenečkim, raziskovalcem koptske dediščine in poznavalcem Egipta, ki sem ga ujela, da bi zaradi knjige, ki jo pišem, preverila nekaj podatkov. Imam nekaj, kar bi te lahko zanimalo, reče z dvoumnim nasmeškom in začne pripovedovati zgodbo o slovenskem konzulu Antonu Lavrinu Plemenitem, ki sem jo v obrisih že poznala. Rojen v Vipavi, po študiju v Ljubljani, v času Ilirskih provinc, je študiral na Dunaju.

Leta 1934 je postal avstrijski generalni konzul v Aleksandriji, kjer ga je, tako kot številne, vznemirila dediščina starega Egipta. Zbrial je staroegipčanske somenike, financiral izkopavanja in odkril številne artefakte, tudi sarkofaga iz rdečega granita iz Gize, ki sta zdaj v Vipavi. Nekatere je poslal Maksimiljanu za grad Miramare v Trstu, tudi skrivnostna sfinga na pomolu pred dvorcem je iz njegove zbirke. Prav tako je najdbe pošiljal v Ljubljano, med njimi mumijo egipčanskega svečenika, ki zdaj počiva v Narodnem muzeju. A vse to je že znano, pravi Jan.

Manj znano pa je, da je Lavrin na vrtu svoje vile v Aleksandriji, na področju, kjer naj bi nekoč stala aleksandrijska knjižnica, začel izkopavanja in tam naletel na kamnito polico z napisom Dioskorides, dio toma, kar pomeni da sta bila v njej najverjetneje dva zvezka, svitka, zdravnika Dioskorida, enega najbolj znanih antičnih zdravilcev. Lavrin je predvideval, da gre za knjižno polico iz Velike knjižnice, na Dunaj je poslal svoje izsledke, strokovnjaki so se o tej polici v znanstvenih revijah prerekali šestdeset let.

Ja, pravi Jan, ko nejeverno strmim vanj, lahko bi rekli, da smo »Slovenci odkrivali aleksandrijsko knjižnico«.

In potem sem pomislila, koliko let me že vznemirja Aleksandrija, iščem jo v zgodovinskih knjigah o zadnji ptolemajski kraljici Kleopatri, v poeziji Kavafisa, v romanih Lawrenca Durrella, a ne vem ničesar o tem, da smo Slovenci morda prispevali delež pri odkritju knjižnice, in ne o tem, da bo čez štirinajst dni v okviru Filozofske fakultete v Ljubljani konferenca o Egiptu, na kateri se bo zvrstila paleta mednarodnih predavateljev. Med njimi celo nekdanji egipčanski minister za antikvitete, profesor staroegipčanske arheologije dr. Mamdouh Eldamaty, avtor knjige Queens of Egypt, in ugleden raziskovalec podvodne arheologije, Mohamed Abd El-Maguid, ki bo govoril o tem, kako potapljači iz morja prinašajo kamne aleksandrijskega svetilnika in ga potem z umetno inteligenco sestavljajo kot puzzle, da bomo prvič vedeli, kakšne oblike je dejansko bil. Vez med Egiptom in Slovenijo je očitno močnejša, kot sem si mislila. V Aleksandrijski novi knjižnici, sodobni naslednici stare, bodo v sodelovanju med Univerzo v Ljubljani in Univerzo v Oxfordu slovenski raziskovalci predavali o dokumentiranju koptske meniške dediščine, ki je vse bolj ogrožena.