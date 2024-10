McCartney si je želel posneti nezaslišano hrupno skladbo

V nadaljevanju preberite:

Na mednarodni glasbeni konferenci IndieRE 2.0: sodobni diskurzi o glasbi, ki je prejšnji teden potekala v Mestnem muzeju Ljubljana, je predaval tudi JR Moores, britanski glasbeni novinar in kritik ter avtor knjige Electric Wizards: A Tapestry of Heavy Music, 1968 to the Present (Električni čarovniki: Tapiserija težke glasbe od leta 1968 do danes). Le nekaj dni zatem je izšla njegova najnovejša knjiga Off the Ground​, v kateri piše o ustvarjanju Paula McCartneyja v devetdesetih letih. Presenetljivo član Beatlov igra pomembno vlogo že v Mooresovem eklektičnem in nežanrskem razumevanju razvoja težke glasbe.