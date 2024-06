Po polžih nogomet

Prijatelj mi je pred časom rekel, da je samo nogomet šport, vse drugo je rekreacija. Ne vem, kaj bi na to rekli vsi drugi vrhunski športniki, a dejstvo je, da je nogomet te dni gotovo ena od pomembnejših reči v Evropi. Bruha z vseh spletnih strani in vseh družbenih omrežij. Nogomet je izrinil polže.

Ta golazen je še prejšnji teden kraljevala v objavah. Brali smo nasvete, kaj posaditi, da zavarujemo solato, ampak zdi se, da so mladih, svežih listov željni polži vedno bolj iznajdljivi, odporni, vztrajni in manj izbirčni. Letos so pri nas prišli celo v balkonske rože in jih v eni sami noči polovico požrli. Ena od najučinkovitejših metod je še vedno pobiranje. Vsako jutro in večer, po vsakem deževju ste do prejšnjega tedna, ko smo imeli še vedno pravzaprav april, lahko vsako uro hodili po vrtu in pobirali do onemoglosti.

Neverjetno je, od kod pride vsa ta nenasitna množica. Sestra je pred nekaj tedni vse dopoldne pobirala polže, približno 200 jih je nabrala na vrtu, ki niti ni tako strašno velik. Popoldne je imela opravke in naročila hčeri, da pobere, če bo še kje kakšen. Da bi res dobro opravila delo, ji je za vsakega pobranega polža obljubila deset centov. Kakšna napaka! Moja draga nečakinja jih je namreč pobrala še 400 …

Mnogi pri obračunavanju s polži stavijo na pivo. Ni pomembno, katero jim nalijete v posodico, niso izbirčni. Povsem drugače kot pri ljudeh. Kot v nogometu tudi pri pivu vsak navija za svoje. Jasno se je to videlo pod komentarji videa medijskega portala LADbible, v katerem sta voditelja izbirala najboljše pivo iz 24 držav, ki tekmujejo na nogometnem evropskem prvenstvu. Iz vsake države po eno pivo, izbor enak kot na euru. Skupinski del, nato izločilni boji. Zmagala je Slovenija z laškim, angleško pivo ni prišlo niti do izločilnih bojev. Kako krasno bi bilo proslavljati zmago prav na državni praznik.