Podpis za darilo

Ste kdaj pomislili, kaj vse pove podpis o vas samih? Razgali dušo in stvari, o katerih se vam ne sanja. Že naklon razkrije vse. Tistim, ki sili navzgor, so ambiciozni, tistim, ki jim pada, so skeptični in pesimisti, ravna pisava nakazuje organiziranost in samozadostnost. Večji je vaš podpis, bolj ste samozavestni, ampak pri ženskah so večji podpisi znak narcisoidnosti. Daljša črta (kot pri Titu) je znak vztrajnosti in odločnosti, pika na koncu pa zavedanje samega sebe.

Dončičevega bi lahko brali tudi Lulu ali Luli, Jorge Mario Bergoglio je bil drug človek kot papež Frančišek, Donald Trump žarči agresivnost, narcisizem in ponazarja katastrofalen potres, saj svojih enajst črk uprizori v 30 potresnih sunkih, Barack Obama je vse kaj drugega, že zaradi B, ki spominja na srce, in O, ki z navpično črto postane simbol nečesa tretjega.

Zakaj ta uvod? Ker me je v nedeljo en podpis spravil skoraj ob pamet. Pred vhodnimi vrati je stala stekelnica izjemnega viskija, zraven pa kuvertica z iskrivo željo in neberljivimi podpisom. Lahko bi bila Tadeja, lahko Jana, morda Tejka, ali Tanja, Reja ali Rojc, pa tudi kot moja soseda na T ali C. Ob pamet zato, ker ne moreš kar sprejeti darila in biti tiho. Lahko bi bila kje skrita kamera, lahko bi darilo prinesli agenti KGB, CIE ali Mosada. Lahko je bilo samo preizkušanje gibljivosti sivih celic, igrica za še eno noč brez sna, ali preprosta uganka, katere rešitev prinese najlepše darilo.

Zato se po tej poti opravičujem Jani, Tajdi in sosedi na C., ker sem dal vtis, da od njih sploh kaj pričakujem. So mi pa grafologi razkrili, da gre za zelo učinkovito, samozadostno in bogato načitano osebo, ki ji misli švigajo kot blisk, in se ne obremenjuje s podrobnostmi, se rada igra in zabava ter žrtvuje dni za majhna presenečenja, ki spreminjajo življenje v pravljični svet, za kakršnega se splača igrati. Grafolgi in psihologi so mi pomagali, kot je Tanji tokrat pomagal Gorazd, da sem rešitev našel v pičle pol ure. In tako sem danes, povsem neopazno in mimogrede, igraje že dva dni starejši.